Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

H Λιλ πέτυχε αναμφίβολα την νίκη της 5ης αγωνιστικής του Champions League κερδίζοντας 2-1 την Μπαγερν Μονάχου στη Γαλλία.

Μεγάλο βράδυ στη Λισαβόνα με την Σπόρτινγκ να έρχεται ισόπαλη (2-2) με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ματς με τρομερό σασπένς, ίδιο σκορ και επίσης σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και την Ρόμα.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης 24/11

Γαλατάσαραϊ-Άστον Βίλα 1-0

Μπόντο/Γκλιμτ-ΛΑΣΚ 1-0

Άρσεναλ-Ντόρτμουντ 1-1

Κόμο-ΑΕΚ 1-0

Λειψία-Λανς 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης-Αϊντχόφεν 5-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μπέτις 0-2

Φέγενορντ-Πόρτο 0-1

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/11)

Σαμπάχ-Μπαρτσελόνα 1-4

Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ 0-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βίκινγκ 2-0

Ίντερ-Στουτγκάρδη 2-0

Λιλ-Μπάγερν Μονάχου 2-1

Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ 0-3

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα 2-2

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενέρμπαχτσε 0-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Η βαθμολογία

Ρεάλ Μαδρίτης 15 (18-8) Παρί Σεν Ζερμέν 13 (22-7) Κόμο 12 (20-6) Μπαρτσελόνα 12 (18-7) Λίβερπουλ 12 (17-10) Μπέτις 12 (10-6) Άρσεναλ 11 (9-4) Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10 (10-6) Μάντσεστερ Σίτι 10 (14-9) Ντόρτμουντ 10 (8-6) Άστον Βίλα 9 (12-7) Ίντερ 9 (10-6) Κλαμπ Μπριζ 9 (11-10) Γαλατασαράι 9 (9-9) Μπάγερν Μονάχου 8 (13-6) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7 (10-10) Στουτγκάρδη 7 (7-4) Μπόντο/Γκλιμτ 7 (5-9) Ατλέτικο Μαδρίτης 7 (6-5) ΛΑΣΚ 6 (10-10) Πόρτο 6 (7-7) Λειψία 6 (8-12) Φενέρμπαχτσε 5 (6-11) Ρόμα 5 (12-10) Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-4) Βίκινγκ 4 (9-10) Νάπολι 4 (8-13) Λιλ 4 (6-11) Αϊντχόφεν 4 (4-9) Βιγιαρεάλ 3 (8-14) Σαμπάχ 3 (4-10) ΑΕΚ 3 (5-12) Φέγενορντ 3 (4-12) Λανς 3 (5-19) Σλάβια Πράγας 1 (5-9) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-19)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ

19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ

22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι

22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ

22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπάγερν – Σλάβια Πράγας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία

22:00 Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου

19:45 Μπέτις – Κόμο

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σαχτάρ

22:00 Άρσεναλ – Ρεάλ

22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ

22:00 ΛΑΣΚ – Φενέρμπαχτσε

22:00 Λίβερπουλ – Πόρτο

22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο

22:00 Λανς – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Λιλ