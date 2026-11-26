Μεγάλο βράδυ στη Λισαβόνα με την Σπόρτινγκ να έρχεται ισόπαλη (2-2) με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ματς με τρομερό σασπένς, ίδιο σκορ και επίσης σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και την Ρόμα.
Τα αποτελέσματα της Τρίτης 24/11
Γαλατάσαραϊ-Άστον Βίλα 1-0
Μπόντο/Γκλιμτ-ΛΑΣΚ 1-0
Άρσεναλ-Ντόρτμουντ 1-1
Κόμο-ΑΕΚ 1-0
Λειψία-Λανς 3-1
Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι 2-2
Ρεάλ Μαδρίτης-Αϊντχόφεν 5-1
Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μπέτις 0-2
Φέγενορντ-Πόρτο 0-1
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/11)
Σαμπάχ-Μπαρτσελόνα 1-4
Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ 0-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βίκινγκ 2-0
Ίντερ-Στουτγκάρδη 2-0
Λιλ-Μπάγερν Μονάχου 2-1
Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ 0-3
Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα 2-2
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενέρμπαχτσε 0-1
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
Η βαθμολογία
- Ρεάλ Μαδρίτης 15 (18-8)
- Παρί Σεν Ζερμέν 13 (22-7)
- Κόμο 12 (20-6)
- Μπαρτσελόνα 12 (18-7)
- Λίβερπουλ 12 (17-10)
- Μπέτις 12 (10-6)
- Άρσεναλ 11 (9-4)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10 (10-6)
- Μάντσεστερ Σίτι 10 (14-9)
- Ντόρτμουντ 10 (8-6)
- Άστον Βίλα 9 (12-7)
- Ίντερ 9 (10-6)
- Κλαμπ Μπριζ 9 (11-10)
- Γαλατασαράι 9 (9-9)
- Μπάγερν Μονάχου 8 (13-6)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7 (10-10)
- Στουτγκάρδη 7 (7-4)
- Μπόντο/Γκλιμτ 7 (5-9)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 7 (6-5)
- ΛΑΣΚ 6 (10-10)
- Πόρτο 6 (7-7)
- Λειψία 6 (8-12)
- Φενέρμπαχτσε 5 (6-11)
- Ρόμα 5 (12-10)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-4)
- Βίκινγκ 4 (9-10)
- Νάπολι 4 (8-13)
- Λιλ 4 (6-11)
- Αϊντχόφεν 4 (4-9)
- Βιγιαρεάλ 3 (8-14)
- Σαμπάχ 3 (4-10)
- ΑΕΚ 3 (5-12)
- Φέγενορντ 3 (4-12)
- Λανς 3 (5-19)
- Σλάβια Πράγας 1 (5-9)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-19)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ
19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ
22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι
22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ
22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Μπάγερν – Σλάβια Πράγας
22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία
22:00 Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου
19:45 Μπέτις – Κόμο
19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σαχτάρ
22:00 Άρσεναλ – Ρεάλ
22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ
22:00 ΛΑΣΚ – Φενέρμπαχτσε
22:00 Λίβερπουλ – Πόρτο
22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο
22:00 Λανς – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Στουτγκάρδη – Λιλ