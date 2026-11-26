Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε και στις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ σημειώνοντας ότι ο ίδιος πλήρωσε πρόστιμο επειδή μίλησε άσχημα μόνος του στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχω γύρω στις επτά καταγγελίες αυτό το διάστημα. Πλήρωσα 50 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο επειδή μίλησα άσχημα στα αποδυτήρια μόνος μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχετε ξανακούσει 50 χιλιάδες πρόστιμο για μία βρισιά; Η οποία δεν απευθύνθηκε σε κανέναν. Έκανα διακανονισμό με το δημόσιο. Όταν νικήσαμε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και έσπασε το γήπεδο, δεν έχει ξαναγίνει να μην ολοκληρωθούν οι τελικοί και να μην τιμωρηθεί η ομάδα για τη νέα σεζόν. Το 2013 στο ΣΕΦ δεν είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Φάγαμε -2. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι είναι ειδικοί και θα το χειριστούν».