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Στην παρέα, το γραφείο, στα social media, υπάρχει πάντα ένα θέμα που τραβάει τα βλέμματα και σπάνια λείπει από τις συζητήσεις. Και τώρα η Novibet, μεταμορφώνει αυτή την καθημερινή δραστηριότητα σε μία εντελώς νέα εμπειρία προβλέψεων. Το YES OR NO είναι εδώ!

Δεν είναι ένα απλό poll. Ένας νέος κόσμος σου ανοίγεται και σε πάει πέρα από το παραδοσιακό στοίχημα. Στο YES OR NO, τα πιο hot θέματα της επικαιρότητας μετατρέπονται σε πραγματικές αγορές.

Πώς λειτουργεί;

Είναι παραπάνω από απλό. Μία ερώτηση. Ένα θέμα. Δύο πιθανές απαντήσεις. Επιλέγεις ένα ερώτημα, παίρνεις θέση με… YES OR NO και το πραγματικό αποτέλεσμα καθορίζει την πρόβλεψή σου.

Το εύρος; Τε-ρά-στι-ο. Γιατί η επικαιρότητα δεν σταματά να τρέχει. Και το παιχνίδι τροφοδοτείται με νέες ερωτήσεις!

● Θα είναι ο «DRAKOS» του ΛΕΞ Νο #1 στο Spotify μέχρι την επόμενη εβδομάδα;

● Θα είναι το GTA VI Game of the Year για το 2026;

● Θα είναι η «Σπασμένη Φλέβα» στη λίστα των 15 για τα Oscar;

Από την τηλεόραση και το gaming μέχρι την πολιτική, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από απλές συζητήσεις της καθημερινότητας, στις δικές σου προβλέψεις!

Γιατί… Ο,ΤΙ ΣΥΖΗΤΙΕΤΑΙ, ΠΑΙΖΕΤΑΙ!

YES OR NO. Παίρνεις θέση. Αποκλειστικά στη Novibet!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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