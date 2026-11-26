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Αλπερίν Σενγκούν και Κέβιν Ντουράντ συνέθεσαν για ακόμα ένα ματς ένα «καυτό» δίδυμο οδηγώντας τους Ρόκετς σε σπουδαία επικράτηση κόντρα στους Σανς με 116-104, αυτή τη φορά για το NBA Cup.

Ο Τούρκος σέντερ, σε ένα ακόμα βράδυ καριέρας, της τεράστιας που πραγματοποιεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πέτυχε triple double με 23 πόντους (τρία τρίποντα), 11 ριμπάουντ και τόσες ακόμα ασίστ, σαν το... παλιό καλό κρασί ο Ντουράντ πρόσθεσε 20 μαζεύοντας και 10 «σκουπίδια».

Οι δυο τους ήταν υπέραρκετοί για την ομάδα του Χιούστον, 25 για τους ηττημένους είχε ο Μπούκερ.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς.

Στα άλλα ματς που έγιναν την ίδια ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης για την ίδια διοργάνωση, οι Γκρίζλις που προελαύνουν, με πολυφωνία στην επιθετική τους γραμμή έκαμψαν χωρίς προβλήματα τους Κλίπερς (115-97), συνεχίζουν να ασθμαίνουν οι Μπακς οι οποίοι έχασαν μέσα στο Μιλγουόκι και από τους Νετς με τον Ραντλ να οργιάζει σκοράροντας 28 πόντους και όντας ο πρώτος σκόρερ των νικητών (εδώ τα στατιστικά του ματς).