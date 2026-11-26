Στο Ισραήλ θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις και η προετοιμασία της ομάδας και από εκεί θα αναχωρεί για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις της στη επί βουλγαρικού εδάφους.
Η σχετική ανακοίνωση των Ισραηλινών:
Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοινώνει με χαρά ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα επιστρέψει για να διαμένει στο Ισραήλ και θα μεταφέρει τη βάση της επαγγελματικής της δραστηριότητας από τη Σόφια στο Τελ Αβίβ.
Σύμφωνα με την απόφαση της EuroLeague και όσο δεν είναι εφικτό να διεξάγονται οι αγώνες της διοργάνωσης στο Ισραήλ, η ομάδα θα συνεχίσει να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη στη Σόφια.
Ωστόσο, η καθημερινότητα των παικτών και του προπονητικού επιτελείου, οι προπονήσεις και η προετοιμασία για τους αγώνες θα πραγματοποιούνται στο Ισραήλ, από όπου η ομάδα θα αναχωρεί για τις αναμετρήσεις της EuroLeague.
Η επιστροφή της βάσης δραστηριοτήτων στο Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης ανάμεσα στην ομάδα, τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την κοινότητα της Χάποελ, καθώς και για την επιστροφή σε μια πλήρη καθημερινότητα στο Ισραήλ.
Ο αθλητικός διευθυντής, Γιώργος Χήνας, δήλωσε: “Μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η βάση των δραστηριοτήτων μας βρισκόταν εκτός Ισραήλ, είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο σπίτι μας, στο Τελ Αβίβ. Εργαστήκαμε για να διαμορφώσουμε ένα πλάνο που θα μας επιτρέψει να πραγματοποιούμε τις προπονήσεις και την προετοιμασία μας στο Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα του συλλόγου και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή μας σε δύο διοργανώσεις”.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σταβ Σαχάμ, ανέφερε: “Η θέση της Χάποελ IBI Τελ Αβίβ είναι στο Ισραήλ, δίπλα στους φιλάθλους και την κοινότητά της. Παρότι δεν είναι δυνατό να φιλοξενούμε τους αγώνες της EuroLeague στο Ισραήλ, είναι σημαντικό για εμάς οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο να ζουν εδώ, να προπονούνται εδώ και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητάς μας. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επιστροφή μας στο σπίτι και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε στο Ισραήλ και τους αγώνες της EuroLeague”.
חוזרים הביתה: בסיס הפעילות של הפועל IBI תל אביב חוזר לישראל מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב שמח להודיע כי במהלך חודש דצמבר תשוב הקבוצה להתגורר בישראל ותעביר את בסיס פעילותה המקצועית מסופיה לתל אביב. בהתאם להחלטת היורוליג, וכל עוד לא מתאפשר לקיים את משחקי היורוליג בישראל, תמשיך הקבוצה לארח את משחקי הבית במסגרת האירופית בסופיה. עם זאת, שגרת חייהם של השחקנים והצוות המקצועי, האימונים וההכנות למשחקים יתקיימו בישראל, וממנה תצא הקבוצה למשחקיה במסגרת היורוליג. החזרת בסיס הפעילות לישראל היא צעד הכרחי בחיזוק הקשר בין הקבוצה, המועדון, האוהדים והקהילה האדומה, ובחזרה לשגרת פעילות מלאה בישראל. המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס: ״לאחר תקופה ארוכה שבה בסיס הפעילות שלנו היה מחוץ לישראל, אנחנו שמחים לחזור הביתה, לתל אביב. עבדנו על מתווה שיאפשר לנו לקיים את שגרת האימונים וההכנות בישראל, תוך שמירה על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים של המועדון ועמידה באתגרים הכרוכים בהשתתפות בשתי המסגרות״. יו"ר המועדון, סתיו שחם: ״מקומה של הפועל IBI תל אביב הוא בישראל, לצד האוהדים והקהילה שלה. למרות שלא ניתן לארח את משחקי היורוליג בישראל, חשוב לנו שהשחקנים והצוות המקצועי יחיו כאן, יתאמנו כאן ויהיו חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו. זהו צעד משמעותי נוסף בדרך הביתה, ואנחנו מקווים שבקרוב נוכל לארח בישראל גם את משחקי היורוליג שלנו״.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) November 25, 2026