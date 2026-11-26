H Xάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επιστροφή της ομάδας στη βάση της, στο Ισραήλ, ωστόσο θα συνεχίσει να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague στη Σόφια, καθώς δεν είναι ακόμη δυνατό να φιλοξενεί παιχνίδια στη φυσική της έδρα.

Στο Ισραήλ θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις και η προετοιμασία της ομάδας και από εκεί θα αναχωρεί για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις της στη επί βουλγαρικού εδάφους.

Η σχετική ανακοίνωση των Ισραηλινών:

Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοινώνει με χαρά ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα επιστρέψει για να διαμένει στο Ισραήλ και θα μεταφέρει τη βάση της επαγγελματικής της δραστηριότητας από τη Σόφια στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την απόφαση της EuroLeague και όσο δεν είναι εφικτό να διεξάγονται οι αγώνες της διοργάνωσης στο Ισραήλ, η ομάδα θα συνεχίσει να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη στη Σόφια.

Ωστόσο, η καθημερινότητα των παικτών και του προπονητικού επιτελείου, οι προπονήσεις και η προετοιμασία για τους αγώνες θα πραγματοποιούνται στο Ισραήλ, από όπου η ομάδα θα αναχωρεί για τις αναμετρήσεις της EuroLeague.

Η επιστροφή της βάσης δραστηριοτήτων στο Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης ανάμεσα στην ομάδα, τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την κοινότητα της Χάποελ, καθώς και για την επιστροφή σε μια πλήρη καθημερινότητα στο Ισραήλ.

Ο αθλητικός διευθυντής, Γιώργος Χήνας, δήλωσε: “Μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η βάση των δραστηριοτήτων μας βρισκόταν εκτός Ισραήλ, είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο σπίτι μας, στο Τελ Αβίβ. Εργαστήκαμε για να διαμορφώσουμε ένα πλάνο που θα μας επιτρέψει να πραγματοποιούμε τις προπονήσεις και την προετοιμασία μας στο Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα του συλλόγου και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή μας σε δύο διοργανώσεις”.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σταβ Σαχάμ, ανέφερε: “Η θέση της Χάποελ IBI Τελ Αβίβ είναι στο Ισραήλ, δίπλα στους φιλάθλους και την κοινότητά της. Παρότι δεν είναι δυνατό να φιλοξενούμε τους αγώνες της EuroLeague στο Ισραήλ, είναι σημαντικό για εμάς οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο να ζουν εδώ, να προπονούνται εδώ και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητάς μας. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επιστροφή μας στο σπίτι και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε στο Ισραήλ και τους αγώνες της EuroLeague”.