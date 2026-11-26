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Την επιστροφή του Σακίλ Μακίσικ προανήγγειλε ο Εβάν Φουρνιέ μιλώντας στην κάμερα του SWEEK μετά το τέλος του θριαμβευτικού 104-79 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρολεύκων», ο οποίος πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη με τις 11 ασίστ του να κάνουν άνω κάτω της άμυνα της, τόνισε πως έχει ένα... προαίσθημα πως σύντομα ο Αμερικάνος θα ενταχθεί και πάλι στις προπονήσεις της ομάδας ενώ στάθηκε και στην έξτρα προσπάθεια εκείνου και των συμπαικτών του προκειμένου να καλύψουν τις αρκετές απουσίες.

Ο Φουρνιέ έκανε ειδική μνεία στον Τζόσεφ και στην εντυπωσιακή του εμφάνιση, λέγοντας πως υπήρχαν στιγμές στο ματς που... έψαχνε να τον τροφοδοτήσει γνωρίζοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

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