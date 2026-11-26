Ο Όμηρος Νετζήπογλου στις δηλώσεις που παραχώρησε στη nova μετά την επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, στάθηκε στο εξαιρετικό πλάνο του προπονητικού επιτελείου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας άσος των Πειραιωτών:

Για την αποψινή καλή εμφάνιση: «Είχαμε πολύ σημαντικές απουσίες. Για μία από αυτές, μάλιστα, ενημερωθήκαμε το πρωί. Παίξαμε σαν ομάδα, κάναμε όλοι ένα βήμα παραπάνω για να καλύψουμε αυτά τα παιδιά και, χάρη στο πλάνο των προπονητών και στην εμπιστοσύνη που έχουμε ο ένας στον άλλον, πετύχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη».

Για τα αρκετά λεπτά συμμετοχής του: «Είμαι χαρούμενος. Εγώ χαίρομαι όταν κερδίζει η ομάδα. Αυτή η νίκη μάς χάρισε, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή. Είμαι χαρούμενος που βάζω κι εγώ το λιθαράκι μου και βοηθάω την ομάδα».

Για το ότι αγωνίζεται δίπλα σε σπουδαίους παίκτες: «Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω: είναι ευλογία να παίζεις σε μια ομάδα με αυτούς τους ανθρώπους, με τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Κάθε μέρα είναι ένα μάθημα. Αυτό που δεν περίμενα είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουν να δίνουν στους νεότερους συμβουλές, να μας βοηθούν και να μας στηρίζουν. Εξαρτάται από την περίσταση. Πάντα, όμως, θα μας δώσουν ένα χέρι βοήθειας και θα μας στηρίξουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό».

Για το ρεπό που πήρε η ομάδα: Τέσσερις μέρες ρεπό! Γι’ αυτό ήταν αυτές οι κραυγές! Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη. Από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι.