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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου σε πτήση της American Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας επιβάτης επιχείρησε να επέμβει στον μηχανισμό πόρτας του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες του να επέμβουν για να τον ακινητοποιήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση AA1494, η οποία είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Ντιέγκο με προορισμό το αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου.

Εξαιτίας της έντασης που επικράτησε στην καμπίνα, οι πιλότοι αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία και να προσγειωθούν εκτάκτως στο διεθνές αεροδρόμιο Sky Harbor του Φοίνιξ, στην Αριζόνα.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο μέσα στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με την αστυνομία του Φοίνιξ, ο άνδρας εγκατέλειψε τη θέση του και, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις των αεροσυνοδών, αρνήθηκε να επιστρέψει σε αυτήν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν επιχείρησε να χειριστεί μία από τις πόρτες του αεροσκάφους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του πληρώματος.

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες αποτυπώνουν τη συμπλοκή που ακολούθησε, με αρκετούς ταξιδιώτες να συνδράμουν τους αεροσυνοδούς στην προσπάθεια περιορισμού του άνδρα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC15, στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έγινε αναφορά σε περιστατικό απειλής επιπέδου 3, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η κατάσταση.

«Ξύπνησα από τις φωνές μιας αεροσυνοδού»

Ο Σον Μπένετ, ένας από τους επιβάτες της πτήσης, περιέγραψε τις στιγμές έντασης που έζησε, εξηγώντας ότι κοιμόταν όταν ξέσπασε το επεισόδιο.

«Ξύπνησα από τις φωνές μιας αεροσυνοδού που του έλεγε να απομακρυνθεί από την πόρτα», ανέφερε. Ο ίδιος επισήμανε την ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι συνεπιβάτες του, αλλά και την ψυχραιμία που επέδειξαν τα μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο άνδρας συνέχισε να αντιστέκεται σχεδόν μέχρι την έκτακτη προσγείωση στο Φοίνιξ.

Ένας άλλος επιβάτης, από την Ιντιάνα, περιέγραψε την αναστάτωση που επικράτησε όταν αντιλήφθηκε ότι ένας άνδρας επιχειρούσε να ανοίξει πόρτα του αεροσκάφους, αναγκάζοντας αρκετούς από τους παρευρισκομένους να παρέμβουν.

Έκτακτη προσγείωση του αεροσκάφους - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο επιβάτης

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Φοίνιξ περίπου στη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Αστυνομικοί περίμεναν την άφιξη της πτήσης και ανέλαβαν την απομάκρυνση του άνδρα από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο επιβάτης υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των υπόλοιπων επιβατών και των μελών του πληρώματος.

Έπειτα από καθυστέρηση, η πτήση συνέχισε το ταξίδι της προς το Σικάγο.

Πηγή: Newsbomb.gr