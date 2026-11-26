Αδιανόητα ψέματα εκστόμισε ο προπονητής του Ολυμπιακού καθώς ισχυρίστηκε ότι… έβριζε μόνος του στα αποδυτήρια χωρίς να απευθύνεται σε κάποιον. Το βίντεο διασύρει για ακόμα μια φορά τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η μόνη αλήθεια που βγήκε απ’ το στόμα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε μία ακόμη συνέντευξη Τύπου, ήταν η λέξη «καλησπέρα». Από εκεί και πέρα ελέγχονται τα πάντα ως αναληθή. Ειδικά στο σημείο όπου αναφέρθηκε στο ΑΣΕΑΔ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού για πολλοστή φορά θυματοποιήθηκε. Για κάτι που έκανε, για μια έκρηξη χυδαιότητας, τραμπούκικης συμπεριφοράς, ικανής να… τινάξει τα πάντα στον αέρα. Αλλά ευτυχώς αποφεύχθηκε.

Οι 50.000 ευρώ Γιώργο Μπαρτζώκα, δεν ήταν για κάτι που είπες μόνος σου στα αποδυτήρια. Θα έπρεπε να σε προστατεύσουν όσοι σε νοιάζονται πραγματικά και να μη σε αφήνουν να εκτίθεσαι σε τέτοιο βαθμό. Βουτηγμένος στο ψέμα το οποίο έχεις πειστεί ακόμη κι εσύ πως είναι αλήθεια.

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε, για κάτι που είπε μόνος του στα αποδυτήρια. Ενώ υπάρχει βίντεο από το Game 2 των τελικών της περασμένης σεζόν. Το οποίο τον δείχνει πόσο… μόνος ήταν και πόσο μοναχικό «διάλογο» κάνει με τον Σάββα Αρώνη. Τον οποίο και βρίζει χυδαία.