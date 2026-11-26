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Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Άντι Τέιλορ, ο κιθαρίστας των Duran Duran, του βρετανικού συγκροτήματος που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 1980 με τραγούδια όπως τα «Rio», «Hungry Like the Wolf» και «The Reflex».

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν την Τετάρτη (25/11) η οικογένειά του και τα μέλη του συγκροτήματος. Ο μουσικός πέθανε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, ύστερα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας», ανέφεραν οι Duran Duran στην ανακοίνωσή τους, θυμίζοντας την περίοδο που ο νεαρός κιθαρίστας έφτασε στο Μπέρμιγχαμ για να ενταχθεί στο συγκρότημα.

Οι πρώην συνεργάτες του αναφέρθηκαν στην ενέργεια και το ταλέντο που έφερε στη μουσική τους, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που είχε στην καθιέρωση των Duran Duran ως ενός από τα μεγαλύτερα ποπ συγκροτήματα της εποχής.

Από τις μεγάλες επιτυχίες των Duran Duran στη δική του μουσική πορεία

Γεννημένος στις 16 Φεβρουαρίου 1961, ο Άντι Τέιλορ εντάχθηκε στους Duran Duran το 1980, σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα έκανε τα πρώτα του βήματα.

Μαζί με τον Σάιμον Λε Μπον, τον Νικ Ρόουντς, τον Τζον Τέιλορ και τον Ρότζερ Τέιλορ, γνώρισε διεθνή επιτυχία, με τους Duran Duran να κυριαρχούν στα μουσικά charts και στο MTV. Η κιθάρα του έδωσε πιο έντονο ροκ χαρακτήρα στον ήχο ενός συγκροτήματος που είχε συνδέσει το όνομά του με τη new wave και τη synth-pop.

Το 1985 οι Duran Duran ηχογράφησαν το «A View to a Kill» για την ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Μποντ, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχαν στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Live Aid.

Ο Τέιλορ αποχώρησε από το συγκρότημα το 1986, έχοντας στο μεταξύ δημιουργήσει τους Power Station μαζί με τον Τζον Τέιλορ, τον Ρόμπερτ Πάλμερ και τον Τόνι Τόμσον.

Στη συνέχεια ακολούθησε προσωπική πορεία, ενώ εργάστηκε ως συνθέτης και παραγωγός, συνεργαζόμενος με γνωστούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Ροντ Στιούαρτ. Επέστρεψε στους Duran Duran στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμμετέχοντας στην επανένωση της κλασικής σύνθεσης του συγκροτήματος, προτού αποχωρήσει ξανά το 2006.

Η διάγνωση που αποκάλυψε το 2022

Ο Άντι Τέιλορ είχε αποκαλύψει δημόσια τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του τον Νοέμβριο του 2022, όταν οι Duran Duran εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame.

Ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να παραστεί στην τελετή, καθώς αντιμετώπιζε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4. Με επιστολή του, την οποία διάβασε ο Σάιμον Λε Μπον, είχε γνωστοποιήσει ότι ζούσε με τη νόσο επί αρκετά χρόνια.

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο Βρετανός μουσικός συνέχισε να ασχολείται με τη μουσική, κυκλοφορώντας το προσωπικό άλμπουμ «Man's a Wolf to Man» το 2023.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Duran Duran αποχαιρέτησαν τον παλιό τους συνεργάτη, θυμίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στην ιστορία και στον ήχο του συγκροτήματος.

Πηγή: Newsbomb.gr