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Η τεράστια εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν ήταν ικανή να σταματήσει τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και τον Λεμπρόν Τζέιμς που δεν σταματάει να γράφει... ιστορία ακόμα και στα 41 του!

Οι Σίξερς ήταν συνολικά καλύτεροι απέναντι στην ομάδα του Μαϊάμι και του Έλληνα σούπερ σταρ και επικράτησε στο ντέρμπι της ημέρας με 111-104, χάρη στη μεγαλειώδη εμφάνιση του «Βασιλιά».

Το ματς εξελίχθηκε σε μια... αποθέωση των μεγάλων πρωταγωνιστών με τον Γιάννη να βάζει 32 πόντους, μαζεύοντας 14 ριμπάουντ και μοιράζοντας και τέσσερις ασίστ και τον μεγάλο αντίπαλο του να πραγματοποιεί αδιανόητη εμφάνιση με 25 και τέσσερα τρίποντα, 10 ριμπάουντ καθώς και 12 ασίστ!

Άξιος συμπαραστάτης του Λεμπρόν, ο Μάξεϊ που σκόραρε 30 με έξι ακόμα ασίστ, 20 πόντους και 10 ασίστ είχε ο Ντόνοβαν Μίτσελ και 17 με 11 ριμπάουντ ο Αντεμπάγιο.

Οι γηπεδούχοι Σίξερς είχαν εξ αρχής το προβάδισμα του αγώνα και η νίκη τους χαρακτηρίζεται δίκαιη, παρά το γεγονός πως ο Γιάννης και η παρέα του επιχείρησαν να την... αμφισβητήσουν.

Επόμενο ματς για τους Χιτ του Γιάννη, τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:00) με τους πρωταθλητές Νικς στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» της Νέας Υόρκης.



Δωδεκάλεπτα: 29-32, 62-53, 90-81, 111-104

Eδώ τα στατιστικά του αγώνα.

LEBRON JAMES. HAND DOWN, MAN DOWN 🎯 https://t.co/za3lpx7PuL — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 25, 2026