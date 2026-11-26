Μεγάλες νίκες για Νικς και Τίμπεργουλβς απέναντι σε Καβαλίερς και Θάντερ αντίστοιχα, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πολύ μεγάλη νίκη πέτυχαν οι πρωταθλητές Νικς τα ξημερώματα της Πέμπτης καθώς με θαυμαστή πολυφωνία στο σκοράρισμα, έκαμψαν την αντίσταση των Καβαλίερς (121-102) για τους οποίους οι... τριαντάρες των Ντόνοβαν Μίτσελ και Τζέιμς Χάρντεν δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν το «μοιραίο», παρά το γεγονός πως ξεκίνησαν το ματς αποκτώντας διψήφια διαφορά πόντων.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

Στο άλλο σημαντικό ματς που έγινε την ίδια ώρα, οι Τίμπεργουλβς χάρη σε μια... ξεγυρισμένη τριαντάρα του ΜακΝτάνιελς έφυγαν με τεράστιο διπλό από την Οκλαχόμα, επικρατώντας των Θάντερ με 113-106. Δεν ήταν αρκετοί, όπως αποδείχθηκε, οι 32 πόντοι του Αλεξάντερ καθώς και οι 25 του Μίτσελ για τους άλλοτε πρωταθλητές (εδώ τα στατιστικά.)