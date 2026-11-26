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Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει η έξαρση της ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ξεπερνούν τις 6.000 από την αρχή του έτους και τον πραγματικό αριθμό των νεκρών να αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (25/11), έχουν καταγραφεί 6.039 κρούσματα ιλαράς μέσα στο 2026, έναντι 2.289 το 2025 και μόλις 285 το 2024.

Μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στα στοιχεία για τους θανάτους. Τα CDC καταγράφουν εννέα νεκρούς, ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, οι επιμέρους ανακοινώσεις των πολιτειών ανεβάζουν τον απολογισμό σε τουλάχιστον 14.

Μόνο στην Πενσιλβάνια, οι υγειονομικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει εννέα θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου η Νέα Υόρκη ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο από τη νόσο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Η διαφορά στους απολογισμούς σχετίζεται με τον τρόπο καταγραφής των θανάτων, καθώς τα CDC βασίζονται σε ομοσπονδιακά στατιστικά στοιχεία και διαδικασίες αξιολόγησης, τα οποία δεν συμβαδίζουν πάντοτε χρονικά με τις ανακοινώσεις των πολιτειών.

Οι ΗΠΑ έχασαν το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς

Η επιδείνωση της κατάστασης οδήγησε στα μέσα Νοεμβρίου στην απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης της ιλαράς, το οποίο οι ΗΠΑ διατηρούσαν από το 2000. Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι ο ιός εξακολουθούσε να μεταδίδεται στη χώρα για περισσότερους από 12 συνεχόμενους μήνες.

Οι ειδικοί συνδέουν την αναζωπύρωση της νόσου κυρίως με τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης. Σύμφωνα με τα CDC, το ποσοστό των παιδιών νηπιαγωγείου που έχουν εμβολιαστεί με το MMR, το οποίο προστατεύει από ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά, υποχώρησε από 95,2% σε 92,4% μέσα σε έξι χρόνια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον 95% σε κάθε κοινότητα για να αποτρέπεται αποτελεσματικά η εξάπλωση της εξαιρετικά μεταδοτικής νόσου.

Η κρίση έχει αναζωπυρώσει και τη συζήτηση για τη στάση του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει κατά το παρελθόν διατυπώσει ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς για τα εμβόλια. Τον Σεπτέμβριο, πάντως, δήλωσε ότι θεωρεί τον εμβολιασμό το αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψης της ιλαράς.

Πηγή: Newsbomb.gr