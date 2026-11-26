Ο Πεπ Γκουαρντιόλα,... άνοιξε τα χαρτιά του και έδειξε ότι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι σε εθνική ομάδα, έχοντας απορρίψει να αναλάβει την εθνική Ιταλίας φέτος.

Ο Καταλανός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, είχε συνομιλίες με την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC), αλλά ανέφερε ότι η πρόταση ήρθε σε μια στιγμή που ο ίδιος έκρινε πως ήταν η κατάλληλη ώρα για ένα διάλειμμα από την προπονητική.'

«Είναι η πρώτη φορά που μιλάω γι' αυτό, αλλά ναι, μίλησα μαζί τους», δήλωσε ο Γκουαρντιόλα στον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Ρομάριο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.

«Ένιωσα άβολα να πω "όχι" στην Ιταλία - σε μια χώρα όπως η Ιταλία. Θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές στην καριέρα μου να προπονήσω την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Όμως, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να σταματήσω. Αν με είχαν καλέσει δύο χρόνια νωρίτερα, πιθανότατα θα είχα δεχτεί. Αλλά όταν επικοινώνησαν μαζί μου ο Πάολο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο, τους οποίους εκτιμώ και αγαπώ πολύ, βρισκόμουν σε μια φάση που έπρεπε απλώς να σταματήσω. Χρειαζόμουν λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Μετά από 18 χρόνια στην προπονητική, με αγώνες κάθε τρεις μέρες, εβδομάδα με την εβδομάδα, έρχεται μια στιγμή που απλά πρέπει να πεις: "φτου, ανάσα!"».

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της περασμένης σεζόν, έπειτα από μια λαμπρή δεκαετία στον πάγκο της ομάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε έξι τίτλους στην Premier League -συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συνεχόμενων, ένα επίτευγμα χωρίς προηγούμενο- καθώς και τρία Κύπελλα Αγγλίας (FA Cup), πέντε Λιγκ Καπ (League Cup) και το Champions League.

Ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην προπονητική, σημειώνοντας ότι, αν συμβεί αυτό, θα είναι επειδή «κάποιος με θέλει». Όσον αφορά το πού θα μπορούσε να συμβεί αυτό, ο Γκουαρντιόλα δήλωσε πως δεν γνωρίζει, αλλά αν υπήρχε μία ομάδα που δεν προπόνησε ποτέ, αλλά θα ήθελε, αυτή θα ήταν «μια εθνική ομάδα», προσθέτοντας: «και αυτό είναι το επόμενο βήμα».

Υπήρξαν φήμες ότι ο Γκουαρντιόλα αποτελούσε στόχο της αμερικανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (U.S. Soccer), η οποία αναζητούσε νέο προπονητή για να αντικαταστήσει τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, μετά την αποχώρηση του Αργεντινού από τις ΗΠΑ με προορισμό τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της Ιταλίας να προσεγγίσει τον Γκουαρντιόλα τον Ιούλιο, πηγή του ESPN επιβεβαίωσε επίσης το ενδιαφέρον του Καταλανού τεχνικού να αναλάβει κάποια εθνική ομάδα. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Ολλανδία -η οποία προσέλαβε πρόσφατα τον Τσάβι- καθώς και η Αγγλία, υπό την καθοδήγηση του Τόμας Τούχελ, φέρονται επίσης να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Γκουαρντιόλα.

Προς το παρόν, ο Γκουαρδιόλα δηλώνει ικανοποιημένος που παραμένει εκτός πάγκων: «Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά, προς το παρόν, είμαι μια χαρά», ανέφερε. «Αν επιστρέψω ποτέ, θα γίνει επειδή το νιώθω μέσα μου και επειδή κάποιος με θέλει, τότε θα επιστρέψω. Όμως έχουν περάσει πολλά χρόνια, τόσα πολλά παιχνίδια...».