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Θέαμα και εκπλήξεις περιλάμβανε και το δεύτερο πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν 25 τέρματα.