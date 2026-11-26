Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Όλα τα γκολ της Τετάρτης (vid) 26-11-2026 08:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Θέαμα και εκπλήξεις περιλάμβανε και το δεύτερο πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν 25 τέρματα. Απολαύστε τα... Έχει πάρει στο… κατόπι τον Σαμαρά: Μαζεύει επιτυχώς τις απώλειες με εντολή Μητσοτάκη instanews.gr «Η Μίνα Καραμήτρου είναι αγενέστατη και ασεβής»: Ευθεία επίθεση στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ dailymedia.com.gr Δέσποινα Τσούτσα: Η νέα Αλίκη Βουγιουκλάκη του ALPHA dailymedia.com.gr Να μην κάνει το ίδιο λάθος: Η μόνη λύση με τον Αντίνο σε βάθος χρόνου menshouse.gr Έξω απ' το κουτί: Το πείραμα του Ιμανόλ με τη νέα θέση του Ρέτσου που περιμένει πώς και πώς και ο… Γιοβάνοβιτς! menshouse.gr Θα ορκιζόσουν ότι ξέρεις τις απαντήσεις: Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το 8/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας; menshouse.gr «Κλείδωσε» η μεταγραφή παρά την γκρίνια: Με απόφαση Ανδρουλάκη έρχεται στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτιά στον νομό της instanews.gr Με 94% στο Rotten Tomatoes: Το ERTFLIX έφερε την ταινιάρα με τον Τζέικ Τζίλενχαλ που αγνόησαν τα Όσκαρ menshouse.gr Όλα τα γκολ της Τετάρτης (vid) SHARE