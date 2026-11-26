Ο ΟΦΗ φιλοξενεί απόψε την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση έχει μπροστά του ο ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται απόψε (22:00, Magenta Sport 5) την Άντερλεχτ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με τους 6 βαθμούς που έχουν οι Κρητικοί είναι ισόβαθμοι με τους Βέλγους. Η ομάδα των Βρυξελλών στη 15η θέση και η ελληνική στη 16η. Στόχος της ομάδας του Χρήστου Κόντη είναι η νίκη, προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα.

Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν στον ΟΦΗ, καθώς προέκυψε θέμα με τον Πούγγουρα, ο οποίος υποβλήθηκε εκτάκτως σε επέμβαση λόγω σκωλικοειδίτιδας, ενώ αντίθετα διαθέσιμος είναι ο Κρίζμανιτς.

Οι Βέλγοι από την πλευρά τους κάνουν μια αντεπίθεση στην Ευρώπη και θέλουν το θετικό αποτέλεσμα στην Κρήτη, σε μια σεζόν που δεν παρουσιάζουν σταθερότητα στην απόδοσή τους.

Τον Εσθονό Κρίστο Τόβερ όρισε η UEFA στο παιχνίδι του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ. Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Σίλβερ Κόιβ και Σάντερ Σάγκα, 4ος ο Γιούρι Φίσερ, ενώ στο VAR είναι ο Αυστριακός Μάνουελ Σουτενγκρούμπερ με βοηθό τον Εσθονό Μάρκο Λίιβα.

