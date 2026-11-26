Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Αναγκαστική προσγείωση έκανε το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Μπεσίκτας στο Μπατούμι, για το ματς με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά, λόγω κεραυνού.

Σε… θρίλερ εξελίχθηκε το ταξίδι της Μπεσίκτας στο Μπατούμι για το σημερινό παιχνίδι του Europa League με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά, που διεξάγεται στη Γεωργία αντί στην Κωνσταντινούπολη για λόγους ασφαλείας. Κεραυνός χτύπησε το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή και τελικά έγινε αναγκαστική προσγείωση στη Ριζούντα της Τουρκίας.

Το αεροσκάφος αντιμετώπισε «ισχυρές αναταράξεις» πριν από την προσγείωση. «Οι αξιωματούχοι της Μπεσίκτας δήλωσαν ότι κεραυνός χτύπησε το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας και ότι οι επιβάτες βίωσαν ισχυρές αναταράξεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη πτήση», ανέφερε ρεπορτάζ του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού TRT Sport.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα επιβεβαίωσε τα επόμενα βήματα για τη μετάβαση στο Μπατούμι:

«Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή μας στο Μπατούμι της Γεωργίας, για τον αγώνα του UEFA Europa League με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στη Ριζούντα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Μπατούμι. Η αποστολή μας θα μεταβεί στο Μπατούμι οδικώς».

Η αποστολή τελικά με λεωφορείο διένυσε περίπου 100 χιλιόμετρα, για να φτάσει στην πόλη της Γεωργίας για το σημερινό παιχνίδι.