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Τοπικές βροχές στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο την Πέμπτη. Μετά το απόγευμα βροχές και στη νότια Πελοπόννησο, με ανέμους έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Τοπικές βροχές στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο προβλέπονται για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026. Μετά το απόγευμα, βροχές αναμένονται και στη νότια Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα νεφελώδης, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Μετά το απόγευμα, εκτός από τη νότια Πελοπόννησο, τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στη Μακεδονία και στην ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Θερμοκρασία και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 14 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα, με τη δυτική Μακεδονία να έχει από -1 έως 12 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς και στη δυτική Ελλάδα από 7 έως 16 βαθμούς. Στις Κυκλάδες αναμένονται 6 έως 18 βαθμοί, στην Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 20, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται 6 έως 16 βαθμοί και στα Δωδεκάνησα 10 έως 19 βαθμοί.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3–4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3–4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, αρχικά ασθενείς, και σταδιακά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τη θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς ανατολικοί και σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, φτάνοντας τα 4 μποφόρ.