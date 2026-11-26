Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ένα βήμα πιο κοντά στην εδραίωση της πρώτης 8άδας στο Europa League θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί απόψε (19:45, Magenta Sport 3, ANT1) τη Μίλαν στο Καραϊσκάκη, για την 5η αγωνιστική της League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αήττητοι και με 10 βαθμούς βρίσκονται στην 6η θέση, αλλά θέλουν το τρίποντο που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην τελική 8άδα. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, καθώς είναι πολλές οι απουσίες στη μεσαία γραμμή, στις οποίες προστίθεται και ο Σιπιόνι, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Ωστόσο, δεν μένει σ’ αυτές ο Βάσκος και έχει καταστρώσει το πλάνο για τη νίκη.

Η Μίλαν από την πλευρά της δεν τα έχει πάει καλά έως τώρα στη διοργάνωση, καθώς μετρά μόλις μια νίκη σε τέσσερα παιχνίδια και χρειάζεται απεγνωσμένα βαθμούς. Ο Ρούμπεν Αμορίμ γνωρίζει καλά τις δυσκολίες του αγώνα, ενώ αντιμετωπίζει κι αυτός σημαντικές απουσίες. Ωστόσο, οι «ροσονέρι» θα παλέψουν για τη νίκη.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Άγγλος Κρις Κάβανα. Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Νταν Κουκ και Ίαν Χάσιν, 4ος ο Ρόμπερτ Τζόουνς, ενώ στο VAR είναι ο Μάικλ Σάλισμπουρι με βοηθό τον Πίτερ Μπάνκς.

