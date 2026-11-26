Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά τη νίκη των Φιλαδέλφεια Σίξερς επί των Μαϊάμι Χιτ με 111-104.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, επισημαίνοντας πως ο 41χρονος σταρ εξακολουθεί να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και να χαίρεται το παιχνίδι, στην 24η σεζόν του στο NBA.

Οι Χιτ ηττήθηκαν με 111-104 και είδαν το σερί των επτά νικών τους να διακόπτεται. Ο ΛεΜπρόν, από την πλευρά του, πέτυχε το πρώτο του triple-double με τη φανέλα των Σίξερς, σημειώνοντας 25 πόντους, μοιράζοντας 12 ασίστ και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ. Η εμφάνισή του βοήθησε την ομάδα της Φιλαδέλφεια να πάρει τη νίκη, παρά την απουσία του Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 32 πόντους και 14 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Μετά το παιχνίδι, στάθηκε στη διάρκεια και την αγωνιστική κατάσταση του ΛεΜπρόν, τονίζοντας πως η ηλικία του δεν φαίνεται στο παρκέ.

«Δεν θα πω ψέματα. Φαίνεται ότι το διασκεδάζει. Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι 41 ετών. Πηγαίνει στα σημεία που θέλει μέσα στο γήπεδο και μπορεί να παίξει το παιχνίδι όπως εκείνος επιθυμεί. Καθορίζει τον ρυθμό τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του. Παραμένει ο εαυτός του», είπε ο Γιάννης.

Giannis says LeBron looks likes he’s having FUN at 41 years old: “I'm not gonna lie. It looks like he's having fun. It doesn't feel like he’s 41 years old. He gets to his spot. He's able to play the game that he wants to play. Dictates the game for him and his teammates. He’s still being himself” (@Ky_Carlin) — NBA Courtside (@NBA__Courtside) November 26, 2026

Από την πλευρά του ο ΛεΜπρόν απάντησε:



«Μπορείς να κάνεις μόνο συγκεκριμένα πράγματα απέναντι στον Γιάννη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιτεθεί δυναμικά προς το καλάθι, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε συνεχώς παίκτες μπροστά του. Ο Γιάννης είναι σπουδαίος, οπότε θα κάνει αυτά που ξέρει. Δεν μπορείς ποτέ να σταματήσεις έναν πραγματικά σπουδαίο παίκτη».