Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Νόρτζελαντ, για 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Δύσκολη αποστολή έχει απόψε (22:00, Magenta Sport 4) ο Παναθηναϊκός στο Φάρουμ της Δανίας, καθώς αντιμετωπίζει τη Νόρτζελαντ, για 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, σε ιδιαίτερες συνθήκες.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με σημαντικές απουσίες, καθώς στους γνωστούς τραυματίες Ουναΐ και Αντίνο, προστέθηκαν και οι Ντε Φράι, Κυριακόπουλος. Και καλούνται να παίζουν ένα παιχνίδι που θέλουν τη νίκη για να «κλειδώσουν» την 8άδα, σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθετικό χλοοτάπητα.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι καλύτερη από τη Νόρτζελαντ, η οποία βρίσκεται στην 25η θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, ο Δανός γνωρίζει καλά τους συμπατριώτες του, αλλά και τις συνθήκες του αγώνα, οπότε έχει καταστρώσει πλάνο για να τους αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Ο Αυστριακός Ζούλιαν Βαϊνμπέργκερ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, θα σφυρίξει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νόρντζελαντ. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Αντρεάς Χαϊντενράιχ, Μαξιμίλιαν Κόλμπιτς, 4ος ο Στέφαν Έμπνερ και στο VAR οι Κρίστιαν-Πέτρου Κιοτσίρκα, Γιόσεφ Σπούρνι.