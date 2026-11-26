Ποιοι είναι το ποσοστό του Παναθηναϊκού στην Euroleague στα κλειστά ματς από 1-5 πόντους;

Οι προπονητές λένε ότι τα «κλειστά» ματς, αυτά που κρίνονται σε ελάχιστη διαφορά πόντων, είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία από μόνα τους. Μπορεί μια ομάδα να είναι διαχρονικά πετυχημένη, αλλά σε τέτοιου είδους αγώνες να μην είναι τόσο αποτελεσματική. Με συνέπεια να υφίσταται ήττες στον πόντο ή στους λίγους πόντους διαφορά, δυσανάλογες με την γενική της εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός στην 25ετή και πλέον ιστορία του στην Euroleague αποδεικνύει με τους αριθμούς ότι έχει το… know-how, την τεχνογνωσία, να τα καταφέρει σ’ αυτό τον τομέα. Όχι μόνο επειδή διατηρεί θετικό πρόσημο διαχρονικά στους αγώνες που κρίνονται από έναν ως πέντε πόντους, είναι δηλαδή «κλειστοί» από πλευράς διαφοράς, αλλά και διότι έχει καταφέρει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός κυρίως στα εκτός έδρας τέτοια ματς. Η χθεσινή νίκη επί της Βαλένθια ήταν η 59η στην ιστορία του Παναθηναϊκού στη Euroleague σε ματς με διαφορά από έναν ως πέντε πόντους και το διαχρονικό ποσοστό του είναι 46,8%. Χοντρικά, δηλαδή, οι πράσινοι κερδίζουν ένα στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια τους που κρίνονται με μικρή διαφορά.

Όταν παίζει εντός, βέβαια, οι αριθμοί λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει σαφές προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του σε τέτοια ματς. Ως γηπεδούχος έχει 64 νίκες και 47 ήττες, ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνάει το 57%.