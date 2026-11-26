Η Εθνική ομάδα υποδέχεται στο T-Center την Γεωργία (20:00) για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Mundobasket και θέλει τη νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Must - win παιχνίδι για την Εθνική μας ομάδα. Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται στο T-Center την Γεωργία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Mundobasket σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει τη νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Το δεύτερο παιχνίδι αυτού του «παράθυρου» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής θα γίνει την Κυριακή στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας.

Η 3η και 4η αγωνιστική των Προκριματικών θα διεξαχθεί σε όλους τους ομίλους την Πέμπτη και Παρασκευή (3η) και την Κυριακή & Δευτέρα (4η) αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα του 9ου ομίλου

1η αγωνιστική

Γεωργία – Μαυροβούνιο 101-74

– Μαυροβούνιο 101-74 Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

– Ελλάδα Ισπανία – Πορτογαλία 89-95

2η αγωνιστική

Ελλάδα – Ισπανία 108-106

– Ισπανία 108-106 Πορτογαλία – Γεωργία 90-98

90-98 Μαυροβούνιο – Ουκρανία 89-98

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26/11)

Μαυροβούνιο – Ισπανία

Πορτογαλία – Ουκρανία

Ελλάδα – Γεωργία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, 20:00)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29/11)

Ισπανία – Ελλάδα (ΕΡΤ 1, 19:00)

Ουκρανία – Μαυροβούνιο

Γεωργία – Πορτογαλία

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26/2/2027)

Πορτογαλία – Ισπανία

Ελλάδα – Ουκρανία

Μαυροβούνιο – Γεωργία

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1/3/2027)

Ισπανία – Μαυροβούνιο

Ουκρανία – Πορτογαλία

Γεωργία – Ελλάδα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ουκρανία 14 (6-2)

2. Ισπανία 13 (5-3)

3. Γεωργία 13 (5-3)

4. Πορτογαλία 12 (4-4)

5. Ελλάδα 12 (4-4)

6. Μαυροβούνιο 12 (4-4)