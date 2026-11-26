Ο Κώστας Φορτούνης ήταν πρωταγωνιστής στην ιστορική πρόκριση του 2018 και παραμένει το πρόσωπο που συνδέει εκείνη τη βραδιά με τη νέα αναμέτρηση Ολυμπιακού – Μίλαν.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, ο Ολυμπιακός του Πέδρο Μαρτίνς υποδεχόταν τη Μίλαν του Τζενάρο Γκατούζο, γνωρίζοντας πως χρειαζόταν νίκη με δύο γκολ διαφορά για να συνεχίσει στο Europa League. Το τελικό 3-1 έμεινε στην ιστορία, με τον Κώστα Φορτούνη να αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε καθοριστική παρουσία στην προσπάθεια των «ερυθρόλευκων», αναλαμβάνοντας την οργάνωση του παιχνιδιού και δίνοντας το δικό του στίγμα σε μια αναμέτρηση με τεράστια σημασία για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

Ο Παπέ Αμπού Σισέ άνοιξε το σκορ στο 60', το αυτογκόλ του Κριστιάν Σαπάτα στο 69' έφερε τον Ολυμπιακό σε θέση πρόκρισης, όμως ο ίδιος ποδοσφαιριστής μείωσε σε 2-1 στο 71'. Τελικά, ο Φορτούνης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο 81', διαμορφώνοντας το 3-1 και σφραγίζοντας μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές προκρίσεις του συλλόγου.

Οκτώ χρόνια αργότερα, η Μίλαν επιστρέφει στο Καραϊσκάκη για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου (19:45), έχοντας αυτή τη φορά την πίεση του αποτελέσματος.

Οι Ιταλοί βρίσκονται στην 28η θέση με μόλις τρεις βαθμούς, μετρώντας μία νίκη και τρεις ήττες. Μετά τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσουν τη Σάντερλαντ εντός έδρας, τη Λέφσκι Σόφιας εκτός και την Αραράτ-Αρμενία στο Μιλάνο.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει αναγνωρίσει τη σημασία της αναμέτρησης, τονίζοντας ότι χωρίς νίκη οι πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας του θα περιοριστούν σημαντικά. Η κρισιμότητα του αγώνα φαίνεται πως επηρεάζει και τα πλάνα του, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά φέτος στην Ευρώπη μια ενδεκάδα με την πλειονότητα των βασικών του ποδοσφαιριστών, περιορίζοντας το εκτεταμένο ροτέισον των προηγούμενων αγωνιστικών.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται στην έκτη θέση με δέκα βαθμούς, έχοντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Μετά τη Μίλαν ακολουθούν η Τσέλιε εκτός έδρας, η Χόφενχαϊμ στο Καραϊσκάκη και η Τορεένσε εκτός.

Πρόκειται για πρόγραμμα που δίνει στους Πειραιώτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αξιώσεις την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η τελευταία επίσκεψη της Μίλαν στο Φάληρο συνοδεύτηκε από έναν ιστορικό αποκλεισμό. Αυτή τη φορά οι Ιταλοί επιστρέφουν με την πλάτη στον τοίχο, ενώ ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή του συνέχεια.