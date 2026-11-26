Ο Ορμπελίν Πινέδα αναγκάστηκε να αγωνιστεί ως δεξιός μπακ στη Μοντερέι κόντρα στην Κλαμπ Αμέρικα, μετά από αποβολή συμπαίκτη του.

Στο 0-0 έμεινε η Μοντερέι με την Κλαμπ Αμέρικα, στον πρώτο προημιτελικό του Apertura 2026 στο Μεξικό, παίζοντας όμως με δέκα παίκτες από το 11’. Ο δεξιός μπακ των «Ραγιάδος» Ρικάρντο Τσάβες δέχτηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα και ο Ματίας Αλμέιδα κάλυψε το κενό του με μια γνώριμη λύση.

Έβαλε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος είχε ξεκινήσει στη μεσαία γραμμή. Μια λύση, στην οποία είχε καταφύγει και στην ΑΕΚ αρκετές φορές ο Αλμέιδα, με τον Μεξικανό να ανταποκρίνεται.

«Ο Ματίας Αλμέιδα μάς παρέδωσε μαθήματα για το πώς πρέπει να παίζεις με δέκα παίκτες», ήταν ένα σχόλιο Μεξικανού δημοσιογράφου, ενώ αποθέωση γνώρισε και ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ: «Ορμπελίν Πινέδα, βγάζω το καπέλο για την εμφάνισή σου ως πλάγιος μπακ».

Aquí terminó jugando Orbelin Pineda Qué bestia de jugador https://t.co/wGOayq8PSM — Edgar Alan (@edgaralanhn) November 26, 2026

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, ο Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε στις τακτικές προσαρμογές που κλήθηκε να κάνει μετά την αποβολή, εξηγώντας πως η ικανότητα του Πινέδα να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους τού επιτρέπει να διαφοροποιεί το αγωνιστικό του πλάνο ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

«Οι ποδοσφαιριστές ενεργούν μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και παίρνουν αποφάσεις. Κανείς δεν θέλει να αποβληθεί ή να κάνει λάθη. Εσένα, ως προπονητή, αυτό σε αναγκάζει να σκεφτείς μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα για να βρεις λύσεις. Έχω πολυθεσίτες ποδοσφαιριστές, όπως ο Ορμπελίν Πινέδα, τον οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω ως σέντερ φορ, αριστερό μπακ, αριστερό χαφ, αμυντικό χαφ, κεντρικό αμυντικό ή δεξί μπακ. Έχω πάντα στη διάθεσή μου εργαλεία στα οποία μπορώ να βασιστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Πελάδο».

