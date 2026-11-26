Η συνεργασία του Μόντσου με τη Χουάρες ολοκληρώθηκε, με τον Ισπανό χαφ να ετοιμάζεται πλέον να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί ξανά στον Άρη.

Η μεξικανική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στο πρωτάθλημα του Μεξικού. Ο Μόντσου είχε μετακινηθεί στη Χουάρες το προηγούμενο διάστημα με τη μορφή δανεισμού από τους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο η συμφωνία δεν θα συνεχιστεί.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η απόφαση της Χουάρες να μην ενεργοποιήσει την προβλεπόμενη ρήτρα αγοράς που είχε συμπεριληφθεί στους όρους της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι, ο Ισπανός μέσος θα επιστρέψει στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρξει οριστική μεταγραφή του στο Μεξικό.

Η επιστροφή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον Άρη να έχει πλέον ξανά στη διάθεσή του έναν ποδοσφαιριστή που δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δυόμισι χρόνια.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει και το πλάνο που υπάρχει για τον Μόντσου, καθώς η επιστροφή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανοίγει εκ νέου το κεφάλαιο της παρουσίας του στους «κιτρινόμαυρους».