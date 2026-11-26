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Διαιτητής κατηγορείται ότι σφύριζε σε παιχνίδι έχοντας πιει, έχοντας αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα του ασιατικού Champions League 2, ανάμεσα στην Αλ Τζατζίρα και την Γκολ Γκοχάρ. Και οι δύο ομάδες κατηγόρησαν τον διαιτητή ότι ήταν… μεθυσμένος. Βέβαια, ο Σύριος Χάνα Χατάμπ έδωσε… δικαιώματα, όταν μετά από ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, διέσχισε το μισό γήπεδο και έδειξε την κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα!

«Είναι μεθυσμένος», φώναξε ο προπονητής των Ιρανών, με την ομάδα του να απειλεί να μην βγει να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Τελικά τη θέση του Σύριου ρέφερι πήρε ο τέταρτος και η Αλ Τζατζίρα πήρε τη νίκη με 1-0.

Ωστόσο, αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο διαιτητής δεν ήταν μεθυσμένος, αλλά η συμπεριφορά του οφείλεται σε χαμηλό ζάχαρο, επειδή μένει στη Βραζιλία και κάνει μεγάλα ταξίδια για να διαιτητεύσει παιχνίδια στην Ασία.

