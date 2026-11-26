Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα του ασιατικού Champions League 2, ανάμεσα στην Αλ Τζατζίρα και την Γκολ Γκοχάρ. Και οι δύο ομάδες κατηγόρησαν τον διαιτητή ότι ήταν… μεθυσμένος. Βέβαια, ο Σύριος Χάνα Χατάμπ έδωσε… δικαιώματα, όταν μετά από ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, διέσχισε το μισό γήπεδο και έδειξε την κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα!
«Είναι μεθυσμένος», φώναξε ο προπονητής των Ιρανών, με την ομάδα του να απειλεί να μην βγει να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.
Τελικά τη θέση του Σύριου ρέφερι πήρε ο τέταρτος και η Αλ Τζατζίρα πήρε τη νίκη με 1-0.
Ωστόσο, αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο διαιτητής δεν ήταν μεθυσμένος, αλλά η συμπεριφορά του οφείλεται σε χαμηλό ζάχαρο, επειδή μένει στη Βραζιλία και κάνει μεγάλα ταξίδια για να διαιτητεύσει παιχνίδια στην Ασία.
Asya Şampiyonlar Ligi 2’de oynanan Al Jazira - Gol Gohar maçında Suriye'li hakemin maça içerek çıktığı ortaya çıktı. Oyuncular ve teknik heyetlerin durumu farketmesi üzerine ikinci yarıda 4. hakem maçı yönetti. https://t.co/xWovV5IvZs— Buzz Spor (@buzzspor) November 26, 2026