Έντονη διάθεση κριτικής προς τον παίκτη του, Στέρλινγκ Μπράουν, αλλά και αυτοκριτικής είχε ο Τόμας Μασιούλις, μετά την βαριά ήττα της Ζάλγκιρις από την Ρεάλ Μαδρίτης (108-93).

Ο προπονητής της λιθουανικής ομάδας εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέγοντας ότι, παρότι η σεζόν πλησιάζει ήδη στον Δεκέμβριο, ο Αμερικανός δεν έχει κατανοήσει ακόμη πλήρως τις αμυντικές απαιτήσεις της ομάδας. Ο Μασιούλις, πάντως, ανέλαβε και μέρος της ευθύνης, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει καταφέρει να του εξηγήσει με σαφήνεια τι περιμένει από εκείνον.

«Κάνει λάθη στην άμυνα και υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Έχουμε φτάσει σχεδόν στον Δεκέμβριο και εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει τι προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό είναι δικό μου λάθος, επειδή δεν έχω καταφέρει να του το εξηγήσω.

Έψαχνα παίκτες που ήθελαν να παίξουν, να παλέψουν και ήταν διατεθειμένοι να χρεωθούν με πέντε φάουλ απόψε. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η Ρεάλ είχε πάντα την απάντηση.

Κάναμε πάρα πολλά αχρείαστα φάουλ. Μπορούμε να υπολογίσουμε 10 πόντους που προήλθαν από φάουλ τα οποία κάναμε στην προσπάθειά μας να διεκδικήσουμε την μπάλα. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια λάθη απέναντι σε μια ομάδα αυτού του επιπέδου», δήλωσε ο Μασιούλις.