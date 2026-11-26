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Η Μπασκόνια δεν έδωσε άδεια στον 18χρονο Στέφαν Γιοκσίμοβιτς να ενισχύσει την εθνική Σλοβενίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Σάσα Ντόντσιτς.

Ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς και GM της εθνικής Σλοβενίας χαρακτήρισε την απουσία του νεαρού γκαρντ «ντροπή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ», τονίζοντας πως ο ίδιος ήθελε να αγωνιστεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η υπόθεση έρχεται μετά την άρνηση της Μπαρτσελόνα να επιτρέψει στον Αλεκσάντερ Σέκουλιτς να βρίσκεται στον πάγκο της Σλοβενίας. Ο Σάσα Ντόντσιτς πρότεινε οι εγχώριες διοργανώσεις να διακόπτονται στις περιόδους των εθνικών ομάδων, όπως συμβαίνει σε άλλα αθλήματα.

Η Μπασκόνια, ωστόσο, υπερασπίστηκε την απόφασή της. Ο αθλητικός διευθυντής της, Φέλιξ Φερνάντεθ, εξήγησε ότι ο Γιοκσίμοβιτς χρειάζεται ξεκούραση, καθώς είχε απαιτητικό καλοκαίρι και έχασε σχεδόν έναν μήνα λόγω ίωσης.

Η απουσία του αποτελεί πλήγμα για τη Σλοβενία, που έχει ρεκόρ 4-4 και ισοβαθμεί στην τρίτη θέση του ομίλου με Σουηδία και Ουγγαρία. Ο Γιοκσίμοβιτς διανύει την πρώτη του σεζόν στην EuroLeague και μετρά 4,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα.