Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ζητώντας να μάθει τι ακριβώς είχε πει ο προπονητής της εθνικής Τουρκίας.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού απευθύνθηκε μέσω social media σε όσους γνωρίζουν τουρκικά, ζητώντας τους να του μεταφέρουν την ακριβή μετάφραση. «Όσοι μιλάτε τουρκικά, σας παρακαλώ, δώστε μου τη σωστή μετάφραση, γιατί θα τρελαθώ!», έγραψε.

Ceux qui parlent Turque svp donnez moi la bonne traduction pck jvais vriller la — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026

Η αντίδρασή του ήρθε μετά την κριτική του Αταμάν προς τη FIBA για την απόφαση σχετικά με το καθεστώς του Μπιμπέροβιτς ως νατουραλιζέ. Ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Γαλλίας και σε παίκτες που, όπως είπε, «προέρχονται από πρώην αποικίες».