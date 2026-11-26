Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού απευθύνθηκε μέσω social media σε όσους γνωρίζουν τουρκικά, ζητώντας τους να του μεταφέρουν την ακριβή μετάφραση. «Όσοι μιλάτε τουρκικά, σας παρακαλώ, δώστε μου τη σωστή μετάφραση, γιατί θα τρελαθώ!», έγραψε.
Η αντίδρασή του ήρθε μετά την κριτική του Αταμάν προς τη FIBA για την απόφαση σχετικά με το καθεστώς του Μπιμπέροβιτς ως νατουραλιζέ. Ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Γαλλίας και σε παίκτες που, όπως είπε, «προέρχονται από πρώην αποικίες».