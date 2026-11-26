Η League phase του Conference League, μπαίνει-με τη σειρά της- στα μισά του δρόμου της (4η αγωνιστική), σε μία μακρά πορεία που θα τελειώσει (6/5/27) στην Κωνσταντινούπολη και το «Beşiktaş Park». Δέκα οκτώ αγώνες είναι προγραμματισμένοι (26/11), ανάμεσά τους και η δύσκολη επίσκεψη του Παναθηναϊκού στη Δανία για να αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ.

Τέσσερις, Λούγκανο, Παναθηναϊκός, Τβέντε και Μονακό έχουν το απόλυτο, με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ωστόσο, η πρόκληση για τους «Πράσινους» είναι μεγάλη, όμως ο Δανός προπονητής τους, Γιάκομπ Νίστρουπ, γνωρίζει καλά τα κατατόπια, έχοντας κατακτήσει δύο τίτλους πρωταθλήματος (Superliga) ως τεχνικός της Κοπεγχάγης.

Η Μπράιτον, του Μπάμπη Κωστούλα, έχει επικρατήσει με 4-0 και στα δύο ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια της φέτος, ενώ μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες στην έδρα της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ. Ωστόσο, η ρουμανική Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα ισοβαθμεί μαζί της στους επτά βαθμούς, ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική.

Η Μονακό είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που ξεκινούν την 4η αγωνιστική έχοντας το απόλυτο των νικών στη φετινή φάση της διοργάνωσης. Η μετάβαση από τη Μεσόγειο στο παγωμένο Εδιμβούργο για την αναμέτρηση με τη Χαρτς αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι σε τέσσερις προηγούμενες επισκέψεις τους στη Σκωτία έχουν απολογισμό μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Βρισκόμενη στην κορυφή της βαθμολογίας και έχοντας πετύχει 11 γκολ (δύο περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα), η Λουγκάνο παρέμεινε αήττητη στα πρώτα 23 παιχνίδια της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, μέχρι την ήττα με 5-0 από τη Σεντ Γκάλεν -αντίπαλό της στο ελβετικό πρωτάθλημα- στις 8 Νοεμβρίου. Ο Ματία Κρότσι-Τόρτι, προπονητής της ομάδας από το 2021, τρέφει μεγάλη εμπιστοσύνη στους «ασπρόμαυρους» του. «Με κάνει περήφανο να βλέπω μια ομάδα που δουλεύει σκληρά κάθε μέρα, αγωνίζεται ως σύνολο και διατηρεί αυτή τη διαρκή επιθυμία για νίκη», ανέφερε.

Η Τραμπζονσπόρ ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, επιδιώκοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Φράιμπουργκ. Ο επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ έχει αγωνιστεί μία ακόμη φορά στη Βουλγαρία, το 2013, όταν σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Βασιλείας με 4-2 επί της Λουντογκόρετς, στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League.

Έως και τη φετινή σεζόν, 90 διαφορετικοί σύλλογοι από 45 ομοσπονδίες έχουν συμμετάσχει στη φάση του πρωταθλήματος (league phase) του Conference League. Στη διοργάνωση της περιόδου 2026/27 εκπροσωπούνται 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 εν ενεργεία εθνικών πρωταθλητριών ομάδων.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League phase του Conference League:

Πέμπτη 26/11 Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Μιάλμπι (Σουηδία) 17:30 Άγιαξ (Ολλανδία) - Τουν (Ελβετία) 19:45 Πάφος (Κύπρος) - Μίντιλαντ (Δανία) 19:45 Μπράιτον (Αγγλία) - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 19:45 Μπραν (Νορβηγία) - Άαρχους (Δανία) 19:45 Χαρτς (Σκωτία) - Μονακό (Μονακό) 19:45 Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Λουγκάνο (Ελβετία) 19:45 Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Ρίγα (Λετονία) 19:45 Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) - Χετάφε (Ισπανία) 19:45 Εγκνάτια (Αλβανία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 19:45 Μπράγκα (Πορτογαλία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 22:00 Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Τβέντε (Ολλανδία) 22:00 Γάνδη (Βέλγιο) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 22:00 Μπόρατς (Βοσνία) - Αταλάντα (Ιταλία) 22:00 Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 22:00 Νόρντζελαντ (Δανία) - Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 22:00 Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα -Κοπεγχάγη (Δανία) 22:00 ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) - Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγ. Ν-Ι-Η Γκολ Β.

1. Λουγκάνο 3 3-0-0 11-4 9

2. Παναθηναϊκός 3 3-0-0 9-3 9

3. Τβέντε 3 3-0-0 8-2 9

4. Μονακό 3 3-0-0 7-1 9

5. Μπράιτον 3 2-1-0 5-0 7

6. Μπραν 3 2-1-0 7-3 7

7. Κοπεγχάγη 3 2-1-0 7-3 7

8. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 3 2-1-0 6-2 7

------------------------------------------------

9. Μιάλμπι 3 2-1-0 5-1 7

10. Σεντ Τρούιντεν 3 2-1-0 4-1 7

11. Άγιαξ 3 2-0-1 9-3 6

12. Τραμπζονσπόρ 3 2-0-1 6-3 6

13. Χάιντουκ Σπλιτ 3 2-0-1 3-2 6

14. Φράιμπουργκ 3 2-0-1 4-5 6

15. Ερυθρός Αστέρας 3 1-1-1 6-6 4

16. Αταλάντα 3 1-1-1 4-4 4

------------------------------------------------

17. Μπράγκα 3 1-1-1 2-3 4

18. Γάνδη 3 1-1-1 1-2 4

19. Ρίγα 3 0-3-0 3-3 3

20. Τουν 3 1-0-2 3-3 3

21. Μπόρατς Μπάνια Λούκα 3 1-0-2 3-4 3

22. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3 1-0-2 3-6 3

23. Γιάμπλονετς 3 0-2-1 3-4 2

24. Άαρχους 3 0-2-1 1-2 2

------------------------------------------------

25. Νόρντζελαντ 3 0-2-1 3-5 2

26. Εγκνάτια 3 0-2-1 2-4 2

27. Καϊράτ Αλμάτι 3 0-2-1 3-7 2

28. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3 0-1-2 4-6 1

29. Ιμπέρια 1999 3 0-1-2 2-5 1

30. Πάφος 3 0-1-2 3-7 1

31. Χετάφε 3 0-1-2 3-7 1

32. Χαρτς 3 0-1-2 2-6 1

33. Κουόπιο 3 0-1-2 2-6 1

34. Μίντιλαντ 3 0-1-2 2-8 1

35. Ίντερ Εσκάλδες 3 0-0-3 2-7 0

36. Κάουνο Ζαλγκίρις 3 0-0-3 1-11 0