Δηλώσεις στο Bein Sports με «μύδρους» κατά της FIBA έκανε ο Εργκίν Αταμάν, φέρνοντας ως παραδείγματα την Ισπανία και την Γαλλία σε σύγκριση με την Τουρκία και το καθεστώς Μπιμπέροβιτς.

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της FIBA σχετικά με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Ο Μπιμπέροβιτς γεννήθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και αγωνίστηκε με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας προτού αποκτήσει την τουρκική υπηκοότητα. Επειδή απέκτησε το τουρκικό διαβατήριο μετά την ηλικία των 16 ετών, ο κανονισμός τον κατατάσσει υποχρεωτικά στους νατουραλιζέ.

Ο προπονητής της εθνικής Τουρκίας δήλωσε έκπληκτος με την στάση αυτή της ομονσπονδίας, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του. Έφερε ως παραδείγματα την Ισπανία και τη Γαλλία, αναφερόμενος σε παίκτες «με καταγωγή από πρώην αποικίες», και υποστήριξε ότι ο Μπιμπέροβιτς είναι «Τούρκος σε όλα του».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Δυστυχώς, η FIBA δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ως Τούρκο. Αν κοιτάξετε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, υπάρχουν πολλοί μαύροι παίκτες. Έχουν φέρει παίκτες από διάφορες πρώην αποικίες και άλλες χώρες. Ο Ταρίκ, όμως, είναι Τούρκος σε όλα του. Το απολαμβάνει. Ειλικρινά, εξεπλάγην πολύ. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση.

Ως Τουρκία, βοηθάμε τους πάντες. Όταν πρόκειται για τις διοργανώσεις υποδομών της FIBA, τις οποίες κανείς δεν αναλαμβάνει, εμείς τις αναλαμβάνουμε όλες. Όμως, σε ένα τέτοιο ζήτημα, δεν μας υποστήριξαν».