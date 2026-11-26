Μετά από μια πολύμηνη απουσία που έφτασε τους έντεκα μήνες, ο Στέφανος Τζίμας βρίσκεται πλέον κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, με το επόμενο βήμα να αναμένεται να γίνει μέσω της ομάδας U21 της Μπράιτον.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει αφήσει πίσω του το δύσκολο διάστημα της αποκατάστασης από τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ο οποίος τον κράτησε εκτός δράσης από τον Δεκέμβριο του 2025. Το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει ρυθμούς, αρχικά συμμετέχοντας στις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας των «γλάρων», ενώ στις 6 Νοεμβρίου επέστρεψε και στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας, δείχνοντας πως βρίσκεται πλέον σε τροχιά επανόδου.

Η εικόνα του στις προπονήσεις είναι ενθαρρυντική, ωστόσο το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να αποκτήσει ξανά αγωνιστικό ρυθμό και να βρει σταδιακά τα πατήματά του μέσα από πραγματικές συνθήκες παιχνιδιού. Για αυτόν τον λόγο, το πλάνο της Μπράιτον προβλέπει την αρχική συμμετοχή του σε παιχνίδι της U21, προτού αξιολογηθεί η συνέχεια της επιστροφής του.

Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα για το Conference League, επιβεβαίωσε πως ο Τζίμας βρίσκεται κοντά στο πρώτο του αγωνιστικό βήμα, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που έχει καταβάλει όλο αυτό το διάστημα.

Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας στάθηκε στη δουλειά και τη νοοτροπία του νεαρού επιθετικού, υπογραμμίζοντας πως είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τον βλέπει ξανά να προπονείται κανονικά.

Η επιστροφή του Τζίμα πλησιάζει και πλέον απομένει η σταδιακή επανένταξή του στη δράση, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να αφήνει πίσω μια δύσκολη περίοδο και να ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο βήμα προς την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.