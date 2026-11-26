Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρήκε δίχτυα με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί.

Ο Πορτογάλος μέσος επέστρεψε στο γήπεδο της πρώην ομάδας του και κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, με το δεύτερο τέρμα του, ωστόσο, να κλέβει την παράσταση για έναν εντελώς απρόσμενο λόγο.

Στο 48ο λεπτό, ο Φερνάντες ισοφάρισε από την άσπρη βούλα, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα έδωσε προβάδισμα στους «κόκκινους διαβόλους» με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή.

Η φάση, όμως, έκρυβε μια απίστευτη λεπτομέρεια. Η μπάλα άλλαξε πορεία, καθώς βρήκε σε μια μικρή λακκούβα που υπήρχε στο ύψος της περιοχής του πέναλτι, καταλήγοντας στα δίχτυα.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως τη συγκεκριμένη λακκούβα είχε δημιουργήσει άθελά του ο ίδιος ο Πορτογάλος λίγο νωρίτερα, σε προηγούμενη φάση του αγώνα!

Έτσι, ο Φερνάντες αποδείχθηκε πως είχε δημιουργήσει ο ίδιος τις συνθήκες για ένα γκολ που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο απρόσμενες στιγμές της αναμέτρησης. Ένα πραγματικά απίθανο παιχνίδι της τύχης!