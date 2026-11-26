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Στην πρόσληψη του Γενναίου Καραχάλιου προχώρησε η Καλαμάτα, για τη θέση του άμεσου συνεργάτη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γενναίο Καραχάλιο, ο οποίος εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα πρώτου βοηθού του προπονητή, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Ο Γενναίος Καραχάλιος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τις ακαδημίες της Ελευσίνας και στη συνέχεια εργάστηκε στις ακαδημίες του Ατρομήτου Χαλανδρίου. Ακολούθως, εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, όπου ανέλαβε διάφορες θέσεις ευθύνης. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε πρώτος προπονητής των ομάδων Κ15, Κ17 και Κ19, ενώ είχε και την ευθύνη της ανάπτυξης των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Τη διετία 2023-2025 εργάστηκε στην ΑΕΚ Β, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε τον άμεσο συνεργάτη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην Ελλάς Σύρου, συμβάλλοντας στην εξαιρετική πορεία της ομάδας.

Καλωσορίζουμε τον Γενναίο Καραχάλιο στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του!

Η δήλωση του Γενναίου Καραχάλιου:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για την ένταξή μου στο προπονητικό επιτελείο της Καλαμάτας, της ομάδας του νομού μας. Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να αποτελώ μέρος της προσπάθειας μιας ομάδας που εκπροσωπεί τον τόπο μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου.

Με διάθεση για σκληρή δουλειά, συνεργασία και αφοσίωση, θα προσπαθήσω να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην επίτευξη των στόχων της ομάδας».