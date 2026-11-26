Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε με νέα σειρά αναρτήσεων στο Twitter τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν σε συνέντευξή του στο δίκτυο Bein Sports.

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν κατά της FIBA, με αφορμή την απόφαση ο Μπιμπέροβιτς να αγωνίζεται στην εθνική Τουρκίας ως νατουραλιζέ. Συγκεκριμένα, ο Αταμάν ανέφερε:



«Δυστυχώς, η FIBA δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ως Τούρκο. Αν κοιτάξετε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, υπάρχουν πολλοί μαύροι παίκτες. Έχουν φέρει παίκτες από διάφορες πρώην αποικίες και άλλες χώρες. Ο Ταρίκ, όμως, είναι Τούρκος σε όλα του. Το απολαμβάνει. Ειλικρινά, εξεπλάγην πολύ. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση».

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, αντέδρασε ζητώντας την ακριβή μετάφραση των δηλώσεων, και στην συνέχεια επανήλθε με νέα tweets για το θέμα.

«Τι σχέση έχει το χρώμα με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος δεν μπορεί να είσαι Γάλλος;», αναρωτήθηκε αρχικά ο Φουρνιέ.

@Battigol Wtf does color have to do nationality? If you are black you cant be French? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026

Και συνέχισε: «Την τελευταία φορά που έπαιξα με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ήμασταν όλοι γεννημένοι στη Γαλλία. Μόνο ο Φρανκ είχε γεννηθεί στο Βέλγιο και είχε μετακομίσει στο Στρασβούργο στα 3 του. Τι στο διάολο συζητάμε λοιπόν εδώ;».