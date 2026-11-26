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Ο Αστέρας Aktor εξασφάλισε εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου (28/11) με τον Βόλο Elabet στον Πανθεσσαλικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Βόλο ELABET.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Νεομβρίου στις 17:00 στο Πενθεσσαλικό Στάδιο, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bolos-elabet-asteras-aktor-away-section/

Τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα φιλοξενήσει η Θύρα 31 του Βορείου Πετάλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.