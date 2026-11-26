Πριν πανηγυρίσει τη νίκη του στο Grand Prix του Λας Βέγκας, ο Max Verstappen είχε ήδη γράψει 40 ώρες στο Grand Theft Auto 6. Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε ότι, όσο βρισκόταν στην πόλη για τον αγώνα, έπαιζε τόσο τα πρωινά όσο και τα βράδια.

Ο οδηγός της Red Bull Racing είχε πει από νωρίς ότι ήθελε να δοκιμάσει το νέο παιχνίδι της Rockstar Games μόλις κυκλοφορούσε, στις 19 Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, στο Λας Βέγκας ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να βγει για βόλτα, οπότε πέρασε αρκετές από τις ελεύθερες ώρες του με το παιχνίδι. Στην πτήση της επιστροφής, πάντως, προτίμησε να αναπληρώσει λίγο ύπνο.

Άλλωστε, ο Verstappen κάνει συχνά streams στο Twitch ανάμεσα στους αγώνες και, πέρα από τους προσομοιωτές οδήγησης, παίζει κατά καιρούς και ARC Raiders. Όπως παραδέχτηκε, όμως, δυσκολεύεται όταν προσπαθεί να μοιράσει τον χρόνο του ανάμεσα σε πολλά παιχνίδια ταυτόχρονα.

Στη Formula 1, ενδιαφέρον για το GTA 6 είχε δείξει και ο Lewis Hamilton, ο οποίος είχε πει ότι ήλπιζε να πάρει ρεπό την ημέρα της κυκλοφορίας για να παίξει. Όσο για τον Verstappen, έφυγε από το Λας Βέγκας με την τέταρτη νίκη του στη σεζόν.

🤯Max Verstappen played GTA VI for FORTY HOURS while in Las Vegas On top of that, he also won the race https://t.co/jwuxQnHxyS — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 24, 2026

Πηγή: unboxholics.com