Ο οδηγός της Red Bull Racing είχε πει από νωρίς ότι ήθελε να δοκιμάσει το νέο παιχνίδι της Rockstar Games μόλις κυκλοφορούσε, στις 19 Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, στο Λας Βέγκας ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να βγει για βόλτα, οπότε πέρασε αρκετές από τις ελεύθερες ώρες του με το παιχνίδι. Στην πτήση της επιστροφής, πάντως, προτίμησε να αναπληρώσει λίγο ύπνο.
Άλλωστε, ο Verstappen κάνει συχνά streams στο Twitch ανάμεσα στους αγώνες και, πέρα από τους προσομοιωτές οδήγησης, παίζει κατά καιρούς και ARC Raiders. Όπως παραδέχτηκε, όμως, δυσκολεύεται όταν προσπαθεί να μοιράσει τον χρόνο του ανάμεσα σε πολλά παιχνίδια ταυτόχρονα.
Στη Formula 1, ενδιαφέρον για το GTA 6 είχε δείξει και ο Lewis Hamilton, ο οποίος είχε πει ότι ήλπιζε να πάρει ρεπό την ημέρα της κυκλοφορίας για να παίξει. Όσο για τον Verstappen, έφυγε από το Λας Βέγκας με την τέταρτη νίκη του στη σεζόν.
Πηγή: unboxholics.com