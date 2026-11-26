Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε συνέντευξη στο ιταλικό Gazzetta dello Sport, όπου μίλησε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, την EuroLeague και το NBA Europe.

Μιλώντας στο ιταλικό μέσο, ο Αταμάν σχολίασε την παραμονή του στην Αθήνα, το μέλλον που διαφαίνεται στην EuroLeague, καθώς και το πρότζεκτ του NBA Europe.

Όσο για το ποιος είναι το φετινό φαβορί στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν την τιμητική τους.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Για την προπονητική και τον Παναθηναϊκό:

«Μετά από χρόνια προπονώντας σε 95-100 παιχνίδια τον χρόνο σε μια ομάδα που είχε ως στόχο την κατάκτηση της EuroLeague, πάντα παλεύοντας με τον Ολυμπιακό, ήμουν λίγο κουρασμένος, αλλά προσπάθησα να τα πάω καλά και στα δύο μέτωπα. Ίσως η τελευταία μου σεζόν με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν η καλύτερη, αλλά έφυγα με έναν τίτλο EuroLeague, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ με την Τουρκία φτάσαμε στον τελικό του Eurobasket… Ας πούμε απλώς ότι τα καταφέραμε. Αλλά τώρα είμαι πιο ήρεμος.

Στον Παναθηναϊκό, είχα μια σχέση μεγάλου σεβασμού με τους οπαδούς, τον σύλλογο και τον κ. Γιαννακόπουλο, με τον οποίο ήμασταν πάντα φίλοι, από την πρώτη μέρα μέχρι που αποφασίσαμε να αποχαιρετήσουμε την ομάδα. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα. Μένω ακόμα στην Αθήνα, όπου σπουδάζει ο γιος μου. Από την άλλη, στον επαγγελματικό αθλητισμό, πρέπει να αποδεχόμαστε όλες τις καταστάσεις. Είναι αλήθεια ότι μου λείπει η EuroLeague, αλλά από την άλλη, ξέρω ότι είναι η δουλειά μας: αν μια μέρα φτάσει ένας σύλλογος με τους στόχους μου, τότε ίσως επιστρέψω στους πάγκους. Προς το παρόν, είμαι αποκλειστικά συγκεντρωμένος στην εθνική ομάδα».

Για το ποιος θα κατακτήσει την EuroLeague:

«Όπως όλοι οι άλλοι, βλέπω τις δύο ελληνικές ομάδες, συν τη Ρεάλ Μαδρίτης, ως φαβορί. Βλέπω τη Φενέρμπαχτσε να έχει προβλήματα με τον Μέλι, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης εκεί: αν επιστρέψει, θα είναι κι αυτοί στην συζήτηση. Μετά υπάρχει η Χάποελ Τελ Αβίβ. Μέχρι στιγμής, έχουν υπάρξει μερικά πολύ απρόσμενα αποτελέσματα, αλλά βλέπω αυτές τις ομάδες να ανταγωνίζονται για την πρώτη πεντάδα. Άλλωστε, η EuroLeague δεν κερδίζεται τώρα, αλλά στα πλέι οφ και στο Final Four».

Για το ΝΒΑ Europe:

«Η συζήτηση για το NBA Europe ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και βρισκόμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα συμβεί, πώς θα ξεκινήσει: πού είναι οι ομάδες; Πού είναι το Μάντσεστερ; Πού είναι η ομάδα του Μιλάνου; Διάβασα ότι η Μίλαν ενδιαφέρεται… Πού είναι η ομάδα του Λονδίνου; Πού είναι η Παρί Σεν Ζερμέν; Δεν είναι εύκολο να χτίσεις ομάδες υψηλού επιπέδου σε δύο ή τρεις μήνες.

Το NBA είναι η πιο σοβαρή αθλητική εταιρεία στον κόσμο, αλλά όταν διαβάζω συνεντεύξεις με στελέχη του NBA Europe, εκπλήσσομαι γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν την ευρωπαϊκή νοοτροπία, τη διαφορά με την αμερικανική. Γι’ αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες, παρόλο που για εμάς τους επαγγελματίες, η άφιξη μιας διοργάνωσης με όλους αυτούς τους πόρους θα είναι ένα πλεονέκτημα».

Για την επέκταση ομάδων στην EuroLeague και για τα franchise:

«Και 28 ομάδες θα είναι στο μέλλον, με την εφαρμογή του συστήματος των περιφερειών. Ίσως είναι και μια στρατηγική εναντίον του NBA Europe, αλλά το περίεργο θα ήταν μια EuroLeague 24 ομάδων συν τις 16 από το NBA Europe, συν το EuroCup, συν το Basketballl Champions League… Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Μου αρέσει η νέα διευρυμένη EuroLeague, είμαι αισιόδοξος, αλλά θα είναι μια νέα κατάσταση για όλους».