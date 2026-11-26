Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ η 26η Σάλτσμπουργκ (4 βαθμοί) υποδέχεται την τελευταία και χωρίς βαθμό Αραράτ Αρμένια. Στο Κόνφερενς Λιγκ, για την 4η ημέρα, η 23η Γιάμπλονετς φιλοξενεί την πρωτοπόρο Λουγκάνο που καλπάζει σε Ελβετία και Ευρώπη.

Η Σάλτσμπουργκ δέχτηκε γκολ στους 7 τελευταίους αγώνες της.

Η αυστριακή ομάδα έφυγε με διπλό από τη Σόφια, κερδίζοντας 1-0 τη Λέφσκι, και πήρε 2-2 στη Σλοβενία από την Τσέλιε, ενώ έχασε 0-4 από τη Μίλαν και 2-0 στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Στο πρωτάθλημα είναι δεύτερη, 6 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ράπιντ Βιέννης. Έχει κερδίσει και τις 2 προηγούμενες αναμετρήσεις της με αρμενικές ομάδες, με συνολικό σκορ 10-0. Η Αραράτ είναι η πρώτη ομάδα από την Αρμενία που φτάνει σε αυτήν τη φάση, όμως μετράει 4 ήττες σε ισάριθμα ματς και 14 γκολ παθητικό, δεχόμενη τουλάχιστον 3 σε κάθε αγώνα. Σκόραρε πάντως στα 3 από τα 4 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα είναι 3η με ματς λιγότερο, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα σε 13 αγωνιστικές. Λείπει ο τιμωρημένος τερματοφύλακας Μπραβίμ. Η Σάλτσμπουργκ είναι το φαβορί, ακόμη και αν δεχτεί ξανά γκολ.

Δύο βαθμούς έχει η Γιάμπλονετς στα 3 πρώτα ματς, καθότι πήρε 0-0 με την Μπράιτον και 1-1 με τη Ρίγα, όμως δεν έχει νικήσει σε κανένα από τα 5 τελευταία της παιχνίδια. Στην Τσεχία έπεσε στην 8η θέση μετά την ήττα με 3-1 στην έδρα της Μπρνο το Σάββατο, ομάδα από την οποία είχε χάσει και στην αμέσως προηγούμενη υποχρέωσή της, για το Κύπελλο (2-1). Στα 5 τελευταία της παιχνίδια σκόραρε το πολύ 1 γκολ ανά αγώνα. Στο 3-2-3 ο εντός έδρας απολογισμός της στο πρωτάθλημα. Η Λουγκάνο έχει το απόλυτο στον όμιλο, με 11 γκολ υπέρ και 4 κατά. Στην Ελβετία κυριαρχεί, με 12 επιτυχίες σε 14 αγωνιστικές και βρίσκεται 6 βαθμούς μπροστά από τη 2η Γιούνγκ Μπόις. Το Σάββατο νίκησε 2-1 την Γκρασχόπερς, με το γκολ της νίκης να έρχεται στο 83’ από τον Κολομβιανό Κάστρο Εσπινόσα που είχε περάσει ως αλλαγή τέσσερα λεπτά νωρίτερα. Τέταρτο σερί ματς εκτός ο αμυντικός Ντελκρουά (3 γκολ).

Χωρίς επιτυχία στα 5 τελευταία η Γιάμπλονετς, η οποία βρήκε δίχτυα στους 7/9 φετινούς ευρωπαϊκούς αγώνες της. Δέκα νίκες στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια της έχει να επιδείξει η πρωτοπόρος στην Ελβετία Λουγκάνο, η οποία δέχτηκε γκολ στις 6/8 πιο πρόσφατες υποχρεώσεις της. Το διπλό με γκολ και από τις δύο πλευρές έχει βάση.

235. ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΡΑΡΑΤ ΑΡΜΕΝΙΑ 1&G 2,32

238. ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2&G 4,00

