Ο Γιώργος Ρουμελιώτης γράφει για τα εκτός λογικής πράγματα που κάνει ο Ολυμπιακός και τους παίκτες… Στρατιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού δεν θα περίμενε αυτά που έχουν κάνει οι «ερυθρόλευκοι» το τελευταίο διάστημα, αν υπολογίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Λίγες ώρες πριν το ματς με την Χάποελ έγινε γνωστό πως ο ΜακΙντάιρ θα απουσιάσει λόγω γρίπης και πολλοί άρχισαν να σκέφτονται πως θα βγουν τα… κουκιά κόντρα στην Ισραηλινή ομάδα. Ο μοναδικός που ήξερε ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σαν… στρατιώτες στο παρκέ της Sunel Arena. Με μοναδικό «καθαρό» άσο τον Κόρι Τζόσεφ ο Ολυμπιακός έπιασε υψηλά στάνταρ στο παιχνίδι του και ανταποκρίθηκε στα πράγματα που θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Χέρια παντού στην άμυνα, περιστροφές για σεμινάριο, ροή στην επίθεση και αστείρευτη ενέργεια.

Oι Πειραιώτες ανάγκασαν την Χάποελ σε 21 λάθη. Τρομακτικός αριθμός, στον οποίο στάθηκε και ο Δημήτρης Ιτούδης στην συνέντευξη Τύπου. Η πίεση στην μπάλα άλλαξε όλο το ρου αγώνα. Οι δυο πιο εγκεφαλικοί παίκτες της ισραηλινής ομάδας (Μίσιτς-Μπράιαντ) υπέπεσαν σε 10 λάθη (5 έκαστος), με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 10 κλεψίματα.

Παρά τις απουσίες στην περιφέρεια, η ενέργεια και η ένταση των Πειραιωτών ήταν σε υψηλά επίπεδα, ενώ είναι ενδεικτικό πως η κόκκινη αντεπίθεση ξεκίνησε από τα δυο κλεψίματα του Νετζήπογλου πάνω στον Μπράιαντ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν φοβήθηκε να ανοίξει το rotation. Άλλωστε δεν γινόταν αλλιώς. Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με άσο τον… Ουόρντ, με τους Μιλουτίνοφ, Νετζήπογλου, Εντζάι και Παπανικολάου να τον πλαισιώνουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τελείως την επαφή τους με το καλάθι, έμειναν χωρίς σκορ για περίπου 4’, με την Χάποελ να παίρνει το μεγαλύτερο προβάδισμα της (+6) και τους Φουρνιέ και Τζόσεφ να επιστρατεύονται άμεσα.

Πλέον ο Μπαρτζώκας έχει εκπαιδεύσει στους παίκτες του… στρατιωτικά και παίρνει από τον καθένα το μέγιστο. Κάθε ομάδα στα δύσκολα βγάζει χαρακτήρα, ωστόσο ο Ολυμπιακός αυτό πλέον το διδάσκει.

Βρισκόμαστε στο 1/3 της σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» των χιλίων προβλημάτων βρίσκονται στην κορυφή της Euroleague, έχοντας βγάλει δύσκολα εκτός έδρας ματς. Αυτό που προέχει πλέον στον «ερυθρόλευκο» οργανισμό είναι πρώτα η ξεκούραση και έπειτα η ενίσχυση.

Το επιτελείο του Ολυμπιακού αναμένεται τις επόμενες μέρες – με την ευκαιρία και της διακοπής των Εθνικών ομάδων - να εντείνει τις προσπάθειες της για την απόκτηση παίκτη στην περιφέρεια, χτυπώντας πόρτες που μοιάζουν κλειστές. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε εβδομάδα εξελίξεων και ανακοινώσεων. Την πρώτη μεταγραφή την… έδειξε ο Εβάν Φουρνιέ.