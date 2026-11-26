Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, σημειώνοντας τρία γκολ στη νίκη του Δικεφάλου με 4-0 στην Τούμπα. Η εξαιρετική του παρουσία, σε συνδυασμό με το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας, τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας του fantasy.
Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης τερμάτισε ο Λίον Μπέιλι του Ολυμπιακού, συγκεντρώνοντας 44,6 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο συμπαίκτης του, Μάριους Μουαντιλματζί, με 37,6.
Το Top 5 ολοκληρώθηκε με τον Άνταμ Ζούλεβιτς του Ηρακλή, ο οποίος συγκέντρωσε 36 βαθμούς, και τον Ινιάκι Πένια του Παναθηναϊκού, με 34,1 βαθμούς.
🔝 POTW στο @Stoiximan #slgrfantasy, με 53 βαθμούς, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. 2️⃣ Μπέιλι 44.6 Βαθμούς 3️⃣ Μουαντιλματζί 37.6 Βαθμούς 4️⃣ Ζούλεβιτς 36 Βαθμούς 5️⃣ Πένια 34.1 Βαθμούς 👉 https://t.co/P9aMtWbj8i #slgr #StoiximanSuperLeague #Zivkovic #PAOK https://t.co/8wRQWRwJdc— Super League Greece (@Super_League_GR) November 25, 2026