Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κατακτώντας τον τίτλο του Stoiximan Slgr Fantasy Player of the Week με 53 πόντους, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, σημειώνοντας τρία γκολ στη νίκη του Δικεφάλου με 4-0 στην Τούμπα. Η εξαιρετική του παρουσία, σε συνδυασμό με το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας, τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας του fantasy.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης τερμάτισε ο Λίον Μπέιλι του Ολυμπιακού, συγκεντρώνοντας 44,6 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο συμπαίκτης του, Μάριους Μουαντιλματζί, με 37,6.

Το Top 5 ολοκληρώθηκε με τον Άνταμ Ζούλεβιτς του Ηρακλή, ο οποίος συγκέντρωσε 36 βαθμούς, και τον Ινιάκι Πένια του Παναθηναϊκού, με 34,1 βαθμούς.