Λίγες ώρες πριν η Μίλαν παίξει στο Φάληρο, το SDNA γράφει για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ που έχει μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα τους τελευταίους μήνες.

Η περσινή χρονιά είχε φινάλε-δράμα για την Μίλαν από κάθε άποψη. Μια ομάδα που είχε επιτέλους βρει αμυντική συνοχή και σοβαρότητα με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο φτάνοντας τα 23 σερί ματς αήττητη το 2025-26 στην Serie A, υπέστη μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

Τον Μάρτιο νίκησε για 2η φορά την Ίντερ και μπήκε στο κόλπο για το Scudetto, όμως στις 8 κρίσιμες αγωνιστικές μέτρησε μόλις δύο νίκες και 5 ήττες, η τελευταία την 38η αγωνιστική εντός έδρας από την Κάλιαρι με ανατροπή, ένα αποτέλεσμα που της στέρησε το «δεδομένο» εισιτήριο για το Champions League [το πήρε η Κόμο] και έφερε αδιανότητο κύμα απολύσεων και εξελίξεων στη διοίκηση από τον Αμερικανό ιδιοκτήτη, Τζέρι Καρντινάλε, ο οποίος τους… σούταρε όλους.

Την πόρτα της εξόδου είδαν ο CEO, Τζόρτζιο Φουρλάνι, ο αθλητικός διευθυντής, Ίγκλι Τάρε, ο τεχνικός διευθυντής και πρώην επικεφαλής του τμήματος scouting, Τζέφρι Μονκάντα, όπως φυσικά και ο allenatore, Αλέγκρι. Τη θέση του τελευταίου, ευτυχώς, παρά τις πιέσεις του Ιμπραΐμοβιτς για τον Άρνε Σλοτ, πήρε ο νεαρός Πορτογάλος, Ρουμπέν Αμορίμ, που είχε κάνει θαύματα με την Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία και είχε απολυθεί από την Γιουνάιτεντ.

Ο Ζλάταν ήταν σπάνιος υπερπαίκτης, όμως, όπως αποδείχτηκε, ακατάλληλος για το στήσιμο μιας ομάδας και έπειτα από τα όσα συνέβησαν, έχασε κάθε αρμοδιότητα στο management και περιορίστηκε στα καθήκοντά του στο διαφημιστικό και συμβουλευτικό σκέλος για το club.

Ο νέος τεχνικός λοιπόν, ήταν γνωστός για το σύστημα 3-4-3, που έπαιζε στην Σπόρτινγκ και είχε σηκώσει πολλή συζήτηση στην Αγγλία για το αν ταιριάζει στη φιλοσοφία της Γιουνάιτεντ και άλλα τέτοια απίθανα. Football-heritage που έλεγε ο Μουρίνιο και κλείνουμε την παρένθεση. Με αυτή τη διάταξη ξεκίνησε και στην Μίλαν και τα αποτελέσματα ήταν καλά, όμως όλα άλλαξαν τον Σεπτέμβριο.

Και η αφορμή για να συμβεί αυτό ήταν ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στην Μπενφίκα, η οποία πέρασε περπατώντας από το San Siro (0-2). Ο Αμορίμ διαπίστωσε ότι βλέπει την κινητικότητα που απαιτείται χωρίς την μπάλα και από εκείνο το σημείο και μετά έβαλε στο παιχνίδι την 4άδα παίζοντας 4-2-3-1 και 4-3-3, όμως αναμένεται να δούμε και με τον Ολυμπιακό.

Η 3άδα στην άμυνα δεν εγκαταλείφτηκε πλήρως, όμως ο Πορτογάλος διαπίστωσε ότι με τη δοκιμή που έκανε, ξεκίνησε να παίρνει περισσότερα πράγματα από συγκεκριμένους παίκτες. Δύο από αυτούς είναι εκείνοι που βρήκαν χώρο από την άριστη κίνηση της πώλησης του επί σειρά ετών star, Ράφα Λεάο, στην Γαλατασαράι αντί 45 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, Αλφάντιο Σισέ, αποκτήθηκε πριν μερικούς μήνες αντί 8 εκατ. ευρώ από την Ελλάς Βερόνα και ήδη έχει αφήσει κόσμο με το στόμα ανοικτό με 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η άλλη αποκάλυψη είναι ο Ντιέγκο Μορέιρα, η επένδυση των χρημάτων του Λεάο. Επίσης εξτρέμ, 22χρονος, αριστεροπόδαρος, παίζει wing-back στην 3άδα και μπροστά στην 4άδα.

Ο διενής Βέλγος κόστισε 50 εκατ. ευρώ που μπορεί να γίνουν 60 για να έρθει από την Στρασμπούρ και έχει απολογισμό 4 γκολ και 4 ασίστ στους πρώτους μήνες ως Rossonero. Standout εμφάνιση ήταν με την Ίντερ με 2 ασίστ και ένα τηλεκατευθυνόμενο φάουλ στο παραθυράκι. Οι δυο τους προσφέρουν στον Αμορίμ το απρόβλεπτο στα 1v1 και υπάρχουν πιθανότητες να είναι αμφότεροι βασικοί με τον Ολυμπιακό στα πλάγια του Πούλισικ.

Το απρόβλεπτο είναι από τα στοιχεία που περιγράφουν τις ομάδες του Αμορίμ, όπως και η κίνηση ανάμεσα στις γραμμές και δυστυχώς για τους Έλληνες fans, ο Λούκα Μόντριτς, δεν θα έρθει στην χώρα μας εξαιτίας τραυματισμού. Ο Ελβετός, Άρντο Γιασάρι, περσινή μεταγραφή 38 εκατ. ευρώ από την Μπριζ, θα πάρει θέση δίπλα στον Ραμπιό. Τρίτος της παρέας στο κέντρο θα είναι ο Μούσα, για περισσότερα τρεξίματα και physicality

Στον αγώνα του Φαλήρου η Μίλαν είναι αναγκασμένη να ψάξει το restart αν θέλει να μην υποχωρήσει στην 28η θέση της League Phase. Στις 4 πρώτες αγωνιστικές έχει 3 βαθμούς και 3 ήττες και στην προσπάθεια να το καταφέρει αυτό έχει να αντιμετωπίσει εκτός από αυτή του Μόντριτς, την απουσία του βασικού στόπερ, Πάβλοβιτς, ο οποίος θα προφυλαχθεί, όπως και τις μακροχρόνιες των Σαλεμάκερς, Γκάμπια, Τσουκουέζε, Λόφτους-Τσικ.

«Διπρόσωπη» θα μπορούσε να την πει κανείς με βάση τα όσα κάνει στην Ευρώπη και την Ιταλία, αφού στο πρόσφατο 5-1 την Φροζινόνε, για πρώτη φορά μέσα στο 2026 πέτυχε 3 σερί νίκες στο Campionato. Και είναι στο -5 από την κορυφή, όπου προς έκπληξη όλου του κόσμου, βρίσκεται η Λάτσιο, του άρρωστου Rossonero, Τζενάρο Γκατούζο. Σε απόσταση αποτελέσματος από Ρόμα και Ίντερ είναι η Μίλαν, παρότι είναι στην αρχή του νέου project.

Μέσα σε μερικούς μήνες, τόσα πολλά άλλαξαν στους 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης που βρέθηκαν να παίζουν σε μια χαμηλή γι’ αυτούς πίστα και αντί να έχουν την εικόνα του φαβορί, προσπαθούν να ρεφάρουν. Πίστη στην ιδέα του Ρούμπεν Αμορίμ υπάρχει και εκείνος δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του. Σε μικρό διάστημα εντόπισε ένα πρόβλημα και έμαθε να την εκφράζει μέσα από ένα διαφορετικό σύστημα…