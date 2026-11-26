Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ντίντα, στο πλευρό της αποστολής της Μίλαν, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase.

Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία των «ροσονέρι», έχοντας υπερασπιστεί την εστία τους από το 2000 έως το 2010 και κατακτώντας μεταξύ άλλων, δύο Champions League.

Μάλιστα, ο Ντίντα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον τελικό του Champions League του 2007 στην Αθήνα, όταν η Μίλαν επικράτησε με 2-1 της Λίβερπουλ και κατέκτησε το τρόπαιο. Μια επιτυχία που συνδέει άμεσα τον Βραζιλιάνο με την ελληνική πρωτεύουσα.

Η σχέση του με τον ιταλικό σύλλογο, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, επέστρεψε στη Μίλαν το καλοκαίρι του 2019, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στην ομάδα U17. Έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, όπου εργάστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2022, έχοντας μεταξύ άλλων συνεργασία με τους Τζίτζι Ντοναρούμα και Μάικ Μενιάν.

Παράλληλα, ο Ντίντα διατηρεί την παρουσία του στις δραστηριότητες των παλαιμάχων του συλλόγου, συμμετέχοντας στην ομάδα Milan Glorie, η οποία συγκεντρώνει σημαντικές μορφές από την ιστορία των «ροσονέρι» και δίνει το «παρών» σε φιλικές και επετειακές αναμετρήσεις.

Όσον αφορά την τωρινή παρουσία του στην Αθήνα, αυτή συνδέεται κυρίως με τις υποχρεώσεις της Μίλαν απέναντι σε συνεργάτες και χορηγούς, ενώ ο Βραζιλιάνος συμμετέχει και σε περιεχόμενο που δημιουργεί ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει.

Η επιστροφή του στην πόλη όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League το 2007 αποκτά, επομένως, ξεχωριστό συμβολισμό, με τον άλλοτε σπουδαίο τερματοφύλακα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της Μίλαν για το δεύτερο Champions League που κατέκτησε επί ελληνικού εδάφους.