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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τους Εντιαγέ και Ελουστόντο να παραμένουν εκτός λόγω ίωσης, ενώ Μοναστηρλής, Σορετίρε, Τέιλορ και Τσάλοβ ακολούθησαν ατομικό με μπάλα και είναι σε διαδικασία επιστροφής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την κυριακάτικη αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ συνεχίστηκε με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ρόντο, παιχνίδι κατοχής, δίτερμα και πρόγραμμα ατομικής βελτίωσης ανά γκρουπ.

Οι Σορετίρε , Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ πραγματοποίησαν ατομικό πρόγραμμα με μπάλα στο γήπεδο. Στην προπόνηση δεν συμμετείχαν οι Ελουστόντο και Εντιαγέ , λόγω ίωσης.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής (27.11).