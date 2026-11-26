Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Κρήτη, με τον Ταξιάρχη Φούντα και τον Τιάγκο Νους να μοιράζονται μια επιλογή στο 4.00*.

Νωρίτερα, ο Βαγγέλης Παυλίδης και η Μπενφίκα κυνηγούν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς, ενώ στην Αγγλία ο Χαράλαμπος Κωστούλας μπαίνει στο επίκεντρο για την Μπράιτον. Η Superbet έχει Ενισχυμένες Αποδόσεις* για 19 αναμετρήσεις σε Europa League και Conference League.

Europa League

ΟΦΗ – Άντερλεχτ

Με το 2-0 επί της Χαποέλ Μπερ Σεβά ο ΟΦΗ επανέλαβε το σκορ της πρώτης του νίκης, απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Στις 22:00 υποδέχεται την Άντερλεχτ, που έρχεται κι εκείνη από νίκη με 2-0, επί της Σάλτσμπουργκ. Η πρώτη επιλογή ανεβαίνει από 3.00 σε 3.30* για να σκοράρει ο ΟΦΗ, να δεχτεί τουλάχιστον δύο κάρτες και να κερδίσει τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ.

Η δεύτερη επιλογή ανεβαίνει από 3.60 σε 4.00* για τουλάχιστον τρία κόρνερ από κάθε ομάδα, έως τέσσερα γκολ συνολικά, τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από τον Ταξιάρχη Φούντα και τον Τιάγκο Νους ξεχωριστά και τουλάχιστον τέσσερις κάρτες στο ματς.

Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα

Η Μπενφίκα πηγαίνει στο Πλζεν με τέσσερις νίκες και 13 γκολ. Στις δύο εξόδους της πέτυχε έξι από αυτά, δύο στο Μιλάνο και τέσσερα στη Λευκωσία. Στο ματς που αρχίζει στις 19:45, ο συνδυασμός να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης, να κερδίσει η Μπενφίκα και να εκτελέσει περισσότερα κόρνερ από τη Βικτόρια ανεβαίνει από 3.00 σε 3.30*.

Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ – Λεχ Πόζναν

Η Ουνιόν επιστρέφει στο Βέλγιο για τη σέντρα με τη Λεχ στις 19:45 μετά το διπλό στο Βίγο (2-1). Έχει σκοράρει και στις τέσσερις αγωνιστικές, δέκα φορές συνολικά. Για γκολ και τουλάχιστον τρία κόρνερ από κάθε ομάδα, η απόδοση ανεβαίνει από 2.75 σε 3.05*.

Θέλτα – Μπόρνμουθ

Στις 19:45 η Θέλτα υποδέχεται μια Μπόρνμουθ που μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς και τρία γκολ σε καθένα από τα τρία τελευταία της. Στο Βίγο, τουλάχιστον δύο γκολ συνολικά και δύο ή περισσότερες κάρτες για την κάθε ομάδα δίνουν 2.90* από 2.60.

Μπεσίκτας – Χαποέλ Μπερ Σεβά

Η Μπεσίκτας έχει σκοράρει και έχει δεχτεί γκολ και στα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια της, από το 4-1 επί της Μαρσέιγ μέχρι το 3-2 της ήττας της στη Γλασκώβη. Απέναντι στη Χαποέλ στις 19:45, η νίκη της μαζί με τουλάχιστον δύο σουτ του Λεάντρο Τροσάρ στην εστία ανεβαίνει από 3.00 σε 3.40*.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Λεβερκούζεν

Μετά την εντός έδρας ήττα με 4-2 από τη Ναϊμέγκεν, η Ντιναμό πέρασε με 2-0 από το Σάντερλαντ. Στις 19:45 φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν, η οποία κράτησε ανέπαφη την εστία της στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Για τουλάχιστον δέκα σουτ στην εστία και τέσσερα γκολ συνολικά, η τιμή ανεβαίνει από 2.50 σε 2.75*.

Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας

Η Μαρσέιγ χρειάστηκε τέσσερις αγωνιστικές για την πρώτη νίκη της, αλλά τη βρήκε στη Γερμανία, με 1-0 επί της Λεβερκούζεν. Τώρα υποδέχεται τη Λέφσκι στις 19:45. Δύο ή περισσότερα γκολ της Μαρσέιγ μαζί με τουλάχιστον έξι δικά της κόρνερ ανεβάζουν την απόδοση από 2.75 σε 3.05*.

Σάντερλαντ – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ

Η Σάντερλαντ έβαλε συνολικά τέσσερα γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, προτού μείνει στο μηδέν απέναντι στην Ντιναμό. Στις 22:00 υποδέχεται τη Γιαγκελόνια. Για να επιχειρήσουν οι Άγγλοι τουλάχιστον 19 σουτ και να πετύχουν τουλάχιστον τρία γκολ, η απόδοση ανεβαίνει από 3.00 σε 3.30*.

NEC Ναϊμέγκεν – Ρεν

Η Ναϊμέγκεν πέτυχε επτά γκολ στις δύο τελευταίες ευρωπαϊκές νίκες της, τέσσερα στο Ζάγκρεμπ και τρία απέναντι στην Ομόνοια. Στις 22:00 δοκιμάζει το αήττητο της Ρεν. Τουλάχιστον δέκα σουτ στην εστία και τέσσερα γκολ συνολικά στο παιχνίδι δίνουν 2.90* από 2.60.

Σπάρτα Πράγας – ΑΖ Άλκμααρ

Η Σπάρτα δέχτηκε τρία γκολ από την Μπόρνμουθ στο προηγούμενο ευρωπαϊκό βράδυ της στην Πράγα. Στις 22:00 υποδέχεται την ΑΖ, που στην τελευταία της έξοδο νίκησε 4-0 την Αραράτ-Αρμενία. Για να σκοράρουν και οι δύο και να κερδίσουν από τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ, η απόδοση ανεβαίνει από 2.80 σε 3.10*.

Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς

Η Χόφενχαϊμ έβαλε τρία γκολ στη Λιόν και ακολούθησε το 1-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας. Στις 22:00 φιλοξενεί τη Στουρμ, που προέρχεται από ήττα με 3-2 από την Τσέλιε. Για γκολ, τουλάχιστον τρία κόρνερ και τουλάχιστον μία κάρτα για την κάθε ομάδα, η τιμή ανεβαίνει από 3.00 σε 3.30*.

Conference League

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές σε καθεμία από τις τρεις νίκες του στη league phase. Στις 22:00 αντιμετωπίζει στη Δανία τη Νόρντζελαντ, που έφερε 2-2 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι της. Για τουλάχιστον τρία γκολ και πέντε κάρτες συνολικά, η απόδοση ανεβαίνει από 2.60 σε 2.90*. Για να σκοράρει ο Παναθηναϊκός, να δεχτεί τουλάχιστον δύο κάρτες και να κερδίσει τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ, ανεβαίνει από 2.50 σε 2.75*.

Μπράιτον – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

Στις 19:45 συναντιούνται δύο αήττητες ομάδες. Η Μπράιτον έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της και στα τρία παιχνίδια της, ενώ η Κραϊόβα έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς. Για να σκοράρει ο Χαράλαμπος Κωστούλας και να σημειωθούν συνολικά τουλάχιστον τρία γκολ, τρεις κάρτες και εννέα κόρνερ, η απόδοση ανεβαίνει από 4.50 σε 5.00*.

Χαρτς – Μονακό

Μετά το 3-0 επί της Φράιμπουργκ και το 2-0 επί της Νόρντζελαντ, η Μονακό πηγαίνει στο Εδιμβούργο με εννέα βαθμούς. Στο ματς με τη Χαρτς στις 19:45, η επιλογή για τουλάχιστον δύο γκολ, δύο κάρτες και πέντε κόρνερ της Μονακό ανεβαίνει από 3.10 σε 3.40*.

Άγιαξ – Τουν

Ο Άγιαξ επιστρέφει στο Άμστερνταμ μετά τα έξι γκολ που πέτυχε στην έδρα της Μίντιλαντ (6-1). Στις 19:45 υποδέχεται την Τουν, που έρχεται από το 3-1 επί της Χαρτς. Για τουλάχιστον επτά σουτ στην εστία, δύο γκολ και επτά κόρνερ του Άγιαξ, η απόδοση ανεβαίνει από 2.40 σε 2.65*.

Πάφος – Μίντιλαντ

Η Πάφος έχει βρει δίχτυα ακριβώς μία φορά σε καθένα από τα τρία παιχνίδια της στη διοργάνωση. Στις 19:45 υποδέχεται τη Μίντιλαντ. Για να σκοράρει ξανά η κυπριακή ομάδα, να δεχτεί τουλάχιστον δύο κάρτες και να κερδίσει τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ, η τιμή ανεβαίνει από 3.00 σε 3.30*.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Τράμπζονσπορ

Στη μοναδική φετινή έξοδό της στη league phase, η Τράμπζονσπορ έβαλε τέσσερα γκολ στην Κουόπιο (4-2). Στις 22:00 βρίσκει απέναντί της την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια. Το γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ σε συνδυασμό με νίκη της Τράμπζονσπορ ανεβαίνει από 2.70 σε 3.00*.

Φράιμπουργκ – Τβέντε

Η Τβέντε ταξιδεύει στη Γερμανία με τρεις νίκες και οκτώ γκολ. Η Φράιμπουργκ την περιμένει στις 22:00, έχοντας πάρει διπλό στην Τραπεζούντα την προηγούμενη αγωνιστική. Για τουλάχιστον εννέα σουτ στην εστία, τρία γκολ και εννέα κόρνερ συνολικά, η απόδοση ανεβαίνει από 3.10 σε 3.40*.

Γάνδη – Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε ακριβώς δύο γκολ σε καθένα από τα πρώτα τρία ματς του. Η Γάνδη έχει πετύχει ένα σε όλη τη διαδρομή της ως τώρα, κι αυτό της έδωσε τη νίκη επί της Άαρχους. Στη μεταξύ τους αναμέτρηση στις 22:00, τουλάχιστον τρία γκολ και τέσσερις κάρτες συνολικά δίνουν 2.90* από 2.60.

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