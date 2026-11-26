Η ΚΑΕ Αμαρουσίου παρουσιάζει ένα νέο workshop ονόματι «Hoops Executive Lab», εστιάζοντας στην δομή και την λειτουργία του σύγχρονου μπάσκετ.

Υπό την εποπτεία του Sports Director της ομάδας, Χάρη Γιαννόπουλου, η ΚΑΕ Αμαρουσίου ανοίγει τις πόρτες της για αυτό το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων.

Το workshop δημιουργήθηκε από ανθρώπους που στελεχώνουν τον Σύλλογο, με στόχο να μεταφέρουν στους συμμετέχοντας τα μυστικά και την τεχνογνωσία μιας ομάδας της Stoiximan GBL. Πέρα από τον Χάρη Γιαννόπουλο, τα στελέχη της ΚΑΕ Σταμούλη, Νούτση και Καρανάτζε θα παρέχουν μέσω του workshop τα «φώτα» τους.

Οι συμμετέχοντας δεν θα περιοριστούν στην θεωρητική κατάρτιση, αλλά θα έρθουν σε επαφή με πραγματικά ζητήματα, θα γνωρίσουν τις απαιτήσεις διαφορετικών θέσεων εργασίας, και θα γνωρίσουν τους ανθρώπους που στελεχώνουν έναν Σύλλογο της ανώτερης ελληνικής κατηγορίας μπάσκετ.

Το workshop απευθύνεται σε γυμναστές, αθλητές, προπονητές, φοιτητές, δημοσιογράφους και όσους αγαπούν το μπάσκετ και επιθυμούν να το γνωρίσουν εκ των έσω. Οι τρεις διαθέσιμες περίοδοι είναι από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027

Η δημοσίευση της ΚΑΕ Αμαρουσίου: