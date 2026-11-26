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Μια δημόσια παραδοχή για τη λήψη 300.000 ευρώ με σκοπό τη σωτηρία του Διαγόρα σημειώθηκε μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, με πρωταγωνιστές τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη και τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Τηλέμαχο Καμπούρη.

Η αποκάλυψη έγινε όταν ο Δήμαρχος, κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Τηλέμαχο Καμπούρη, αναφέρθηκε ευθέως σε 300.000 ευρώ που εξασφαλίστηκαν από πρόσωπα της υπόθεσης «Χωριάτικο» για τον Διαγόρα.

Ο Αλέξανδρος Κολιάδης ανέφερε ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης είχε μεταβεί στην Αθήνα, όπου ήρθε σε επαφή με την πλευρά του «Χωριάτικου» προκειμένου να λάβει το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την οικονομική διάσωση της ιστορικής ομάδας της Ρόδου.

«Θα το ξανάκανα για να σωθεί ο Διαγόρας»

Ο Τηλέμαχος Καμπούρης όχι μόνο δεν αρνήθηκε τη λήψη των 300.000 ευρώ για τον Διαγόρα, αλλά απάντησε δημόσια ότι θα το ξανάκανε προκειμένου να σωθεί η ομάδα!

Η απάντησή του δόθηκε μπροστά στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και στους πολίτες που παρακολουθούσαν ζωντανά τη συνεδρίαση.

Η δημόσια αυτή παραδοχή ήρθε να προσθέσει μια νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από την υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς για πρώτη φορά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης τέθηκε τόσο ευθέως το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης του Διαγόρα με το ποσό των 300.000 ευρώ

Η αντιπαράθεση μέσα στην αίθουσα

Η συζήτηση πήρε ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα όταν ο Δήμαρχος συνέδεσε την οικονομική ενίσχυση της ομάδας με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης «Χωριάτικο».

Ο Τηλέμαχος Καμπούρης επέλεξε να υπερασπιστεί την ενέργειά του, επιμένοντας ότι στόχος του ήταν να σωθεί ο Διαγόρας.

Η παραδοχή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, με την ανταλλαγή των τοποθετήσεων να μεταδίδεται ζωντανά και να είναι προσβάσιμη στους πολίτες.

Οι 300.000 ευρώ και η υπόθεση «Χωριάτικο»

Η δημόσια αντιπαράθεση επανέφερε στο προσκήνιο τις οικονομικές σχέσεις που αναφέρθηκαν κατά τη συνεδρίαση ανάμεσα σε πρόσωπα της υπόθεσης «Χωριάτικο» και την ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα της Ρόδου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ, το ταξίδι στην Αθήνα και η παραδοχή του Τηλέμαχου Καμπούρη ότι θα επαναλάμβανε την ίδια ενέργεια για να βοηθήσει τον Διαγόρα και η παράδοση του Διαγόρα στο Χωριάτικο απο τον κύριο Κ.Χρυσοχοΐδη όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Ροδίων.

Πηγή: rodosreport.gr

