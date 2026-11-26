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Διάθεση για χιούμορ είχε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, μετά την νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Μπαρτσελόνα.

Η Φενέρμπαχτσε νίκησε εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα με 83-77, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Σαβόν Σιλντς να ξεχωρίζει.

Μετά τον αγώνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που έχουν ταλαιπωρήσει την ομάδα. Συγκεκριμένα, παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου χρειάστηκε να επισκεφθούν το νοσοκομείο λόγω έξαρσης ιού.

Ο Λιθουανός προπονητής αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, σχολιάζοντας τις συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο και την κατανάλωση φαρμάκων:

«Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε ένα μεγάλο ξέσπασμα ιού και κάποιοι παίκτες πήγαιναν συνεχώς στο νοσοκομείο.

Μετά τον αγώνα με την Μπεσίκτας, κάποιοι παίκτες πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο. Εμείς στο προπονητικό επιτελείο είχαμε επίσης προβλήματα.

Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στη φαρμακευτική βιομηχανία στην Τουρκία. Κρίνοντας από την ποσότητα φαρμάκων που έχουμε πάρει τις τελευταίες πέντε ημέρες, η φαρμακευτική βιομηχανία στην Τουρκία πρέπει να ακμάζει χάρη σε εμάς».