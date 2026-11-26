Ο 27χρονος σέντερ ήταν καθοριστικός για την ομάδα του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα. Η συνολική του παρουσία τού απέφερε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Οι MVPs της EuroLeague ανά αγωνιστική
R1: Κάρλικ Τζόουνς (Παρτίζαν) – 33 PIR
R2: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 31 PIR
R3: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 40 PIR
R4: Ματίας Λεσόρ (Παναθηναϊκός AKTOR) – 30 PIR
R5: Ζαν Μοντέρο (Ολυμπιακός) – 35 PIR
R6 Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) – 38 PIR
R7 Τι Τζέι Σορτς (Βαλένθια) και Ζακ Λεντέι (Χάποελ) – 33 PIR
R8 Αντόνιο Μπλέικνι (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) 35 PIR
R9: Λόνι Ουόκερ (Μπεσίκτας) – 36 PIR
R10: Ναντίρ Ιφί (Παρί) – 39 PIR
R11: Γιόνας Βαλαντσιούνας (Ζάλγκιρις) – 36 PIR
R12: Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) – 41 PIR
R13: Μόουζες Ράιτ (Αρμάνι Μιλάνο) – 36 PIR
R14: Μόουζες Ράιτ (Αρμάνι Μιλάνο) – 35 PIR