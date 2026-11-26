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Ο Μόουζες Ράιτ αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στην EuroLeague για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο επί της Βιλερμπάν με 95-91.

Ο 27χρονος σέντερ ήταν καθοριστικός για την ομάδα του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα. Η συνολική του παρουσία τού απέφερε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Οι MVPs της EuroLeague ανά αγωνιστική

R1: Κάρλικ Τζόουνς (Παρτίζαν) – 33 PIR

R2: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 31 PIR

R3: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 40 PIR

R4: Ματίας Λεσόρ (Παναθηναϊκός AKTOR) – 30 PIR

R5: Ζαν Μοντέρο (Ολυμπιακός) – 35 PIR

R6 Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) – 38 PIR

R7 Τι Τζέι Σορτς (Βαλένθια) και Ζακ Λεντέι (Χάποελ) – 33 PIR

R8 Αντόνιο Μπλέικνι (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) 35 PIR

R9: Λόνι Ουόκερ (Μπεσίκτας) – 36 PIR

R10: Ναντίρ Ιφί (Παρί) – 39 PIR

R11: Γιόνας Βαλαντσιούνας (Ζάλγκιρις) – 36 PIR

R12: Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) – 41 PIR

R13: Μόουζες Ράιτ (Αρμάνι Μιλάνο) – 36 PIR

R14: Μόουζες Ράιτ (Αρμάνι Μιλάνο) – 35 PIR